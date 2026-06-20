Temu-boten setter nye spilleregler for den digitale økonomien

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EU reagerer nå kraftig på hvordan digitale markedsplasser håndterer risiko, og ilegger den kinesiske markedsplassen Temu en gigantbot på 2,2 milliarder kroner under EUs Digital Services Act (DSA). Årsaken er at plattformen ikke i tilstrekkelig grad har vurdert og håndtert risikoen for ulovlige og farlige produkter – og hvordan egne systemer kan bidra til å spre dem. Dette viser tydelig at EU mener alvor i håndhevingen av regelverket for digitale plattformer.

EU mener Temu ikke har håndtert risikoen for ulovlige og farlige produkter godt nok. Samtidig pekes det på hvordan plattformens egne mekanismer – anbefalingssystemer og promotering – bidrar til å spre slike produkter. Når synlighet, kjøp og oppmerksomhet styres av algoritmer, er det også her markedsmakten utøves.

Temu-saken markerer et tydelig skifte: Europa har gått fra å diskutere regulering til å håndheve den. I den digitale økonomien er det ikke lenger nok å snakke om tillit, sikkerhet og ansvar – brudd på dette må få reelle konsekvenser. Spørsmålet er hvem som faktisk bærer risikoen.

På like vilkår

Dette er derfor ikke bare en reguleringssak. Det er også en konkurransesak.

Plattformer som Temu vokser raskt gjennom lave priser, global distribusjon og ved at produktene deres aktivt løftes frem i digitale anbefalingssystemer. Samtidig flyttes deler av risikoen nedover i verdikjeden – til produsenter og forbrukere, som i praksis må håndtere konsekvensene. Når de som har størst markedsmakt ikke tar tilsvarende ansvar, blir konkurransen skjev. Det innebærer at noen aktører kan vokse raskt uten å bære de reelle kostnadene ved virksomheten, mens andre må ta dem fullt ut.

Store plattformer drar ofte nytte av betydelige nettverkseffekter. Temu styrker denne konkurransefordelen gjennom at det tillates store volumer av billige, ulovlige eller usikre produkter.

Aktører som investerer i kvalitet og sikkerhet, risikerer å konkurrere på dårligere vilkår enn de som i mindre grad gjør det. Over tid undergraver det markedets funksjon.

Regulering bidrar

For næringslivet er dette et tydelig signal.

Regulering er ikke først og fremst et hinder, men en forutsetning for velfungerende markeder. Den bidrar til like konkurransevilkår, tydelig ansvar og riktig risikofordeling.

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Temu-saken handler derfor om mer enn en bot – den handler om hvordan digitale markedsplasser skal fungere, og hvilke premisser de må levere på for å vokse.

Tillit som konkurransekraft

I den digitale økonomien er tillit blitt en hard valuta.

Temu-saken viser hvorfor. Når varer formidles gjennom globale plattformer med komplekse leverandørkjeder og algoritmestyrt synlighet, blir det avgjørende at kunder kan stole på det de får – og på hvordan produktene blir valgt ut og presentert.

For næringslivet betyr dette én ting: Tillit er ikke lenger bare et omdømmespørsmål – det er en forutsetning for konkurransekraft.

Virksomheter som evner å bygge og dokumentere tillit, står sterkere – overfor kunder, partnere og myndigheter. I digitale markeder er tillit ikke en myk verdi. Det er en strategisk ressurs.

Et signal til Norge

Dette gjelder også Norge.

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Vi er en del av det europeiske markedet og påvirkes direkte av hvordan regelverk håndheves. Når EU skjerper kravene til plattformaktører, blir det i praksis også standarden her.

Spørsmålet er ikke om dette får betydning, men hvordan vi svarer – og om vi er proaktive nok.

For norske myndigheter – med Nkom som nasjonal DSA-koordinator – betyr dette et tydelig ansvar: å sikre at også globale plattformer som opererer i Norge, møter kravene til risikostyring, transparens og brukerbeskyttelse.

Temu-boten peker fremover: Tillit, ansvar og konkurransevilkår er ikke lenger sidehensyn i den digitale økonomien. Det er selve kjernen i hvordan verdier skapes – og hvem som vinner frem.