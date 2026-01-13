Tokens per watt kan måle verdien av KI-datasentre

Datasentre er hjertet til den digitale økonomien. Men det høye kraftforbruket til KI-datasentre tvinger frem spørsmålet: Hvor bærekraftige er de, og hvilken verdi skaper de sett opp mot kraften de bruker?

Norske datasentre er blant de mest energieffektive i verden. Denne effektiviteten har tradisjonelt blir målt som PUE, Power Usage Effectiveness. Målet om høy energieffektivitet har ført til innovasjon innen både kjøling og optimalisering av datasentre.

Til tross for nytten måler ikke PUE det datasentrene faktisk produserer, og det sier dermed ingenting om nytteverdien bak energien som brukes. Ettersom KI-modeller krever titalls megawatt, bør vi også kunne dokumentere at vi produserer høy verdi per kilowattime.

Tokens per watt

Som alle andre fabrikker må også datasentre måles på produktivitet, skriver Erik Gjesdal i Schneider Electric. Foto: Schneider Electric

KI-modeller prosesserer data i små enheter kalt tokens. Tokens er ikke bare tekniske byggeklosser, men også betalingsgrunnlaget for KI-tjenester.

For å kunne måle tokens per watt, trenger vi nøyaktige effektmålinger som tar høyde for det totale strømforbruket, inkludert energien som brukes til å drifte anlegget og det som kreves for kjøling. Deretter kan vi dele antallet tokens som genereres i løpet av én time, med den totale energien som brukes i den samme perioden.

Tokens per watt blir dermed en ytelsesindikator som knytter energibruk til faktisk produksjon, og dermed også til økonomisk og samfunnsmessig verdi. Dette vil gjøre det lettere å vurdere og argumentere både for og mot etablering og drift av fremtidige datasentre, avhengig av hva de brukes til og hvilken nytteverdi de tilbyr.

Kostnad per prompt

Tildeling av kraft til datasentre skaper mye motstand og oppmerksomhet. Kommuner og innbyggere spør med rette: Hva får vi igjen for megawattene?

Mens PUE kan si noe om hvor energieffektivt et bygg er, vil tokens per watt kunne si noe om produktivitet. Det blir enklere å måle hvor stor andel av energien som omsettes til tjenester som bidrar til bedre helse, utdanning, effektivisering og/eller reduksjon av CO 2 -utslipp.

Beregninger basert på tokens gjør kostnad per «KI-prompt» mer konkret. Når vi kan koble pris per token til avkastning per watt kan vi også beregne både økonomisk avkastning og karbonutslipp. Det gir et mer helhetlig bilde av hvordan datasentre, KI-bruk og KI-tjenester påvirker kostnader og fotavtrykk.

Når vi kan dokumentere at tokens per watt øker raskere enn strømforbruket, har vi et sterkt argument for at KI ikke bare er kraftkrevende, men også produktiv.

Må måles på produktivitet

Tokens per watt er ikke en erstatning for PUE, men et supplement som også forteller oss hva vi får igjen for energien som brukes. I en tid der energifordeling er særlig aktuelt, kan denne metrikken være avgjørende for å legitimere investeringer.

Datasentre er ikke lenger bare lagerbygg for servere. De har blitt fabrikker for samfunnskritisk prosessering av data. Som alle andre fabrikker må de også måles på produktivitet.

Hvor mye nyttig KI-arbeid får vi per watt? Spørsmålet er enkelt, men svaret krever disiplin. Tokens per watt gir oss språket vi trenger for å vise at kunstig intelligens kan være bærekraftig. Det er opp til oss å bruke det klokt.