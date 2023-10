Trolig siste gang du velger nytt ERP-system

I 20 år har mine kolleger og jeg dykket grundig ned i det skandinaviske ERP-markedet, altså ressursplanleggingssystemer (enterprise resource planning). Hver analyse har pekt på trender som dominerer. I år er begrepet «composable ERP» dominerende.

Det beskriver en komponentbasert systemarkitektur der store forretningssystemer brytes ned i mindre deler. Tanken er at all forretningslogikk ikke lenger må ligge i samme system, men at en velger en arkitektur med integrerte systemer – gjerne en kombinasjon av «on-prem» og skytjenester. Det gir en høyere fleksibilitet, og bedriften er ikke prisgitt leverandørenes teknologiutvikling.

I en composable ERP-arkitektur integreres funksjoner på komponent- eller mikrotjenestenivå med standard API-er – litt etter Lego-prinsippet. Dermed kan bedriften forholde seg til forvaltning og innovasjon på en ny måte. Gartner Group sier at innovasjonstakten i snitt kan økes med 80 prosent.

Gir behov for god endringsledelse

Mange mellomstore og store bedrifter befinner seg fortsatt i skjæringspunktet mellom å ha ERP i eget datasenter og den mer fremtidsrettede tilværelsen i skyen. Når de fleste beveger seg over i en ren skybasert tilværelse, er det trolig den siste gangen bedriften velger nytt drifts- og økonomisystem. Tiden med store altoverskyggende oppgraderinger vil være passert.

Fremtiden med en komponentbasert arkitektur vil være synonym med hyppige endringer – i takt med skiftende forretningsbehov og for å støtte nye muligheter. Det innebærer å jobbe med systemene på helt nye måter. Derfor må de med ansvar for forretningssystemene ha en tydelig strategi for endringsledelse. De må vite hvordan de henter hjem gevinstene i form av økt fleksibilitet, hvordan de får bedre evne til rask omstilling og hvilke muligheter de har til å møte endrede forretningsbehov.

Velg det riktige økosystemet

Valget av plattform fremstår nå som nesten viktigere enn systembeslutningen. Bedrifter som har mange egg i Microsoft-, Google, eller Amazon-kurven, vil ha mer å hente ved å være på samme plattform fordi systemene nå kommer med mange smarte, verdiøkende muligheter, ikke minst kunstig intelligens (KI).

Samtidig har det norske ERP-markedet lenge vært preget av begrenset tilgang på relevant kompetanse. Det øker behovet for å bygge ferdigheter i egne rekker. Dette er særlig viktig når en skal ut og anskaffe nye typer løsninger som skal snakke sammen med ERP-systemet. Se etter dem som har partner- og økosystemet med spennende og robuste innovasjonsveikart. De store aktørene bygger iherdig rammeverk for smidige og raske implementeringer, legger til rette for funksjonsrike app-markedsplasser, utvikler spennende nye tjenester og skaper innovasjon gjennom tredjeparts programvarehus. Like viktig er det å foretrekke de aktørene som har de beste planene for å bygge opp kunnskap og ferdigheter blant sine partnere.

Har leverandøren store nok muskler?

Like fullt er det viktig å være trygg på leverandørens evne til å sette standarden i markedet og at de har muskler til å sikre rikelige investeringer i produktutviklingen. Systemet som velges, må svare på forretningsbehovene om fem til ti år.

Sett dere derfor inn i utviklings-veikartet til leverandørene og at de har eiere som industrielt bygger sitt selskap for fremtiden. Et viktig kjennetegn er å granske hvordan systemet rigges for å møte dine ambisjoner for enda mer bærekraftig drift og hvordan det møter nye grønne krav som treffer økonomifunksjonen med full kraft.

Nye EU-regler gjør at den gunstigste finansieringen tilfaller de virksomhetene som er best på bærekraft og klimaregnskap. Derfor må ERP-riggen raskt svare på bedriftens utslipp, materialforbruk, avfallshåndtering og energibruk samt andre sosiale forhold.

Sist, men ikke minst: Sikkerhet. Det å få tilgang til økonomi- og driftssystemet er alle skurkers våte drøm. Det holder ikke å lese at leverandørene har alle sertifiseringer. Dere har selv ansvar for egne data. En god start er å kartlegge alle mulige risikoer, jevnlig gå leverandørene i sømmene og ha etablert en plan for robust sikkerhetskopiering og rask katastrofegjenoppretting.

Godt valg …