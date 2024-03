Representantenes hus i USA vedtok sist uke et lovforslag som innebærer et forbud mot fremmed statlig kontrollerte applikasjoner, med 352 mot 65 stemmer. Lovteksten åpner for at den amerikanske presidenten kan iverksette forbud mot et hvilket som helst sosialt medium som er kontrollert av en fremmed stat og som representerer en betydelig trussel mot nasjonal sikkerhet. Appen Tiktok og det kinesiske selskapet som står bak Tiktok, Bytedance, nevnes imidlertid spesifikt i lovteksten.

Lovforslaget er uttrykk for at amerikanske myndigheter nå mener det innebærer en uakseptabel høy risiko at over 170 millioner amerikanere får sine daglige oppdateringer gjennom en applikasjon som er delvis kontrollert av et selskap med tilknytning til Kina.

Ikke et mål å forby appen

Gjennom sikkerhetslovgivningen i Kina har kinesiske myndigheter mulighet til å pålegge Bytedance ulike handlinger. Amerikanerne frykter derfor at Beijing skal kunne benytte Tiktok til å skade det amerikanske samfunnet gjennom å utføre påvirkningsoperasjoner.

Forbudet har imidlertid ikke til hensikt å fjerne appen Tiktok fra USA, men at selskapet Tiktok skal fjerne sine bindinger til Kina. Tiktok får etter lovforslaget 165 dager på å fjerne sin tilknytning til Bytedance dersom de ønsker å fortsette sin aktivitet i USA. Med sin brede støtte i begge partier ligger lovforslaget an til å bli vedtatt i Senatet, og dermed tre i kraft.

Det er flere forhold som ligger til grunn for at lovforslaget nå blir vedtatt. For det første har konflikten mellom USA og Kina tiltatt i betydelig styrke de siste årene. USA peker på Kina som den største strategiske trusselen mot USA de neste tiårene. Kontroll over teknologi er en betydelig maktfaktor i dette spillet og kinesiske myndigheter benytter private selskaper, herunder også teknologiselskaper, for å øke sin innflytelse.

For det andre er det amerikanske samfunnet mer splittet enn på lenge, noe som gjør landet spesielt sårbart mot påvirkningsoperasjoner. Russlands forsøk på påvirkning av presidentvalgkampen i 2016 var oppvekkeren for amerikanske sikkerhetsmyndigheter. Påvirkningen har fortsatt og ifølge en åpen trusselvurdering fra de amerikanske etterretningstjenestene, har kandidater fra begge de politiske partiene i USA blitt utsatt for påvirkning via Tiktok utført fra kontoer tilknyttet det kinesiske kommunistpartiet under mellomvalget i 2022. Frykten for at Tiktok skal kunne benyttes til å påvirke utfallet av presidentvalgkampen i november, er derfor overhengende.

Favorisering i presidentvalget?

Under en høring i Senatets etterretningskomité sist uke, uttalte direktøren for FBI, Christopher Wray, at FBI nettopp forutsetter at kinesiske myndigheter har muligheten til å påvirke Tiktok gjennom det kinesiske selskapet Bytedance. Og at algoritmene som benyttes av appen Tiktok, eies av Bytedance. Ifølge Wray kan derfor kinesiske myndigheter etter lovverket pålegge Bytedance å endre algoritmene slik at én kandidat i det amerikanske presidentvalget favoriseres fremfor en annen. Hvorvidt dette kan eller vil inntreffe, er høyst usikkert. Tiktok selv påstår imidlertid at dette ikke kan eller vil utføres.

Bruk av kinesisk teknologi generelt sett og masseinnsamling av personopplysninger fra andre sosiale medier, kommer med flere sikkerhetsutfordringer. Likevel er Tiktok med tilknytningen til Bytedance, unik for amerikanernes del. Applikasjonen gjør det mulig å styre informasjonsstrømmen til nesten 2 milliarder mennesker globalt, og over 170 millioner mennesker i USA. Et stort flertall blant landets yngste innbyggere. De som kontrollerer appen og dens algoritmer har derfor en unik posisjon til å utføre påvirkning.

Ypperlig demonstrert

Dette fikk de amerikanske politikerne ypperlig demonstrert da CEO i Tiktok, Shou Chew, sist uke appellerte til sine amerikanske brukere av Tiktok med en målrettet melding. Chew ba dem om å ta kontakt med senatorene for å motarbeide lovforslaget. Dette fungerte som bensin på bålet. Flere av politikerne mente at stuntet nettopp var et bevis på Tiktoks mulighet til å utføre påvirkning.

Et halvt år før det kommende presidentvalget er ikke amerikanske myndigheter lengre villige til å godta risikoen som det innebærer at Tiktok har koblinger til kinesiske Bytedance. Her i Norge er det stortingsvalg om ett år. Norske politikere bør allerede i dag starte diskusjonene om hvilke plattformer de vil benytte til sine valgkamper. For selv om Tiktok ifølge amerikanske myndigheter har noen store utfordringer, vil det utvilsomt være én av de viktigste plattformene for å nå ut til unge norske velgere.