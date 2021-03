Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Verdenssamfunnet har lenge vært designet for gjennomsnittsmannen. Boken "Invisible women" avslører at det er langt flere menn enn kvinner som utvikler produktene og tjenestene, og at det er data bias - på norsk dataskjevhet, som er problemet. Vi tenker at det som fungerer for menn, også fungerer for kvinner, og motsatt. Man kommer rett og slett ikke på at menn og kvinner kan ha ulike behov.

Problemet er ikke at kvinner er underrepresentert i brukertester, men at resultatene ikke er basert på kjønn. Dette gjør at vi ikke vet om det er testet på flest kvinner eller menn.

Toalett-eksempelet

Mens det på et herretoalett gjerne er plass til 10 personer, er det gjerne kun plass til fem på dametoalettet. Hvorfor? Jo, når man bygger toaletter for menn og kvinner, anser man det som rettferdig å gi samme antall kvadratmeter til begge kjønn. Samtidig tar et pissoarer mindre plass enn vanlige toalett.

Kvinner bruker 2,3 ganger så lang tid som menn på toalettet, så kanskje man i stedet for å telle antall kvadratmeter, skal kunne håndtere samme antall av begge kjønn i løpet av samme tid? Hvis kvinner bruker mer enn dobbelt så lang tid som menn burde de kanskje heller få nærmere to tredjedeler av arealet?

Iphone-eksempelet

Jeg valgte å kjøpe iPhone SE fremfor å vente på iPhone 7, rett og slett fordi jeg syntes mobilen ble for stor for hånda. Med iPhone 7 måtte det to hender til hver gang jeg skulle skrive en melding. Selv med venstre- eller høyrejustert tastatur, måtte den andre hånden til for å balansere mobilen.

Har Apple hatt for få kvinner som har utviklet og testet nye telefoner? Eller blir deres meninger utelatt?

Leirduen

En venninne var på leirdueskyting. For å få ut leirduen måtte hun rope "klar". Kameraten hadde ingen problemer, mens hun måtte finne frem sin indre basstemme, og jobbe hardere for å få en leirdue å skyte på. Det viser seg nemlig at talegjenkjenningsverktøy oftere gjenkjenner en herrestemme fremfor kvinnestemme, fordi kvinner har et høyere toneleie enn menn.

Det kan godt være at det ikke kommer like mange kvinner som menn for å skyte leirduer, men når man må jobbe ekstra for hver eneste leirdue, frister det kanskje heller ikke til gjentakelse?

Bilulykker

I en bilulykke er sannsynligheten for at kvinner blir alvorlig skadd 47%. Kollisjonstester hadde nemlig i mange år kun en mannlig dukke. Nå brukes oftere kvinnlige dukker, men problemet er at kvinnen nesten alltid settes i passasjersetet – ikke førersetet.

Usynlige kvinner

Er problemet at kvinner er glemt? Er det nok mangfold i utvikling og kvalitetssikring av nye produkter og tjenester? Er problemet at kvinner ikke blir hørt? Er det noen der ute som tenker at kvinners meninger og behov ikke trengs å tas hensyn til? Når man ser på forskjeller i testdata, kan man begynne å lure.

Det er sjeldent vondt ment at kvinner ikke inkluderes, men usynlig diskriminering er også diskriminering. Vi som jobber i IT-bransjen må innhente alle brukerperspektivene og tilpasse produktene og tjenestene vi utvikler til brukerne uavhengig av kulturell bakgrunn, høyde, håndstørrelse og kjønn.

Dersom du enda er i tvil om hvorfor vi feirer kvinnedagen, oppfordrer jeg deg til å lese boken «Invisible Women» av Caroline Criado Perez.