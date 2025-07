Velkommen til den kodefrie revolusjonen

Har du aldri hørt om vibecoding? Det er ikke så rart. Men dette begrepet – først lansert av KI-forsker Andrej Karpathy – beskriver et av de mest revolusjonerende teknologiske skiftene vi har sett: Å kunne bygge digitale løsninger uten teknisk kunnskap, bare ved hjelp av vanlige setninger eller stemmekommandoer.

Under Oslo Freedom Forum i mai i år introduserte Human Rights Foundation konseptet for første gang i Norge. Vibecoding lar hvem som helst lage nettsider, apper og digitale verktøy ved å snakke til kunstig intelligens – uten å skrive én eneste linje kode. Ingen teknisk terskel. Fra idé til handling.

Karpathy har beskrevet det som å «gi seg hen til vibbene». Stole på at KI forstår intensjonen din, uten at du trenger å forstå algoritmer og syntaks. Dette er en demokratisering av teknologi som representerer et helt nytt paradigme. På en workshop under Oslo Freedom Forum bygget en av deltakerne en fungerende nettside på åtte minutter – med stemmen alene. En sjuåring i salen gjorde det samme, og klarte å rette egne feil.

Teknologien finnes allerede

G. Craig Vachon er Director for AI-Lab i Human Rights Foundation. Foto: HRF

Plattformene Replit, Lovable og v0.dev lar deg starte gratis og uten erfaring. For aktivister, minoriteter, grasrotorganisasjoner og oppstartsbedrifter – som ofte mangler både teknisk kapasitet og store budsjetter – er dette et gjennombrudd. De kan nå lage sikre kommunikasjonsverktøy, sensurfrie plattformer og digitale kampanjer på egen hånd. Uten mellomledd. Uten utviklingsteam.

Vibecoding gjør det mulig å utvikle sikre kommunikasjonsverktøy, sensurfrie plattformer og digitale kampanjer på egen hånd – uten å være avhengig av kommersielle aktører eller kostbare utviklingsteam. Tid og penger kan i stedet brukes på faktisk endringsarbeid.

Innflytelse og frihet

Under Oslo Freedom Forum viste Twitter- og Block-gründer Jack Dorsey hvordan appen Chorus ble utviklet med vibecoding: En sikker gruppechat med støtte for Bitcoin-overføringer. Alt utviklet på få dager.

Vibecoding handler ikke bare om ny teknologi. Det handler om innflytelse og frihet: Å gi enkeltmennesker og sivilsamfunnsaktører muligheten til å bygge det de trenger – når de trenger det. Selv om teknologien fortsatt er i tidlig fase, peker den mot en fremtid der flere får bygge, ikke bare bruke. Og det, om noe, er et teknologisk fremskritt verdt å følge med på.