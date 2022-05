I Dagbladet 8. mai skriver db.no at forskerne ved Universitetet i Essex har funnet verdens kjedeligste person og yrke. Visstnok er dette dataanalytikere. Men forskerne stopper ikke der: Det er også sånn at kjedelige folk heller ikke er kompetente.

Jeg har jobbet med dataanalyse i hele mitt yrkesaktive liv. Det har vært en fantastisk reise! Jeg vil våge å påstå at jeg har jobbet i verdens beste yrke! I dag er data overalt. Når du blir anbefalt filmer på Netflix, er det dataanalytikere som står bak. Når du sier «Hey Google, hvordan blir været i Bergen?», er det dataanalytikere som står bak når svaret er «Det kommer til å regne». Når navigasjonsløsningen i bilen sier at det tar 37 minutter å kjøre til jobb, er det dataanalytikere som står bak. Når Spotify anbefaler en spilleliste for deg basert på din musikksmak, er det dataanalytikere som står bak. Mye av det som i hverdagen gjør livet ditt lettere, bedre og morsommere, bidrar vi til.

Data er viktig

Skal vi løse dagens store utfordringer i samfunnet, trenger vi data. Hvordan skal vi klare å løse klimakrisen hvis ikke vi har gode data og flinke dataanalytikere som kan omforme dataene til innsikt og kunnskap som kan føre til at de riktige beslutningene tas? Hvordan skal vi klare å løse energikrisen vi står overfor uten dataanalytikere? Data er den nye oljen, sies det. Men hverken olje eller data har noen verdi i seg selv. Det er når vi klarer å omforme data til informasjon og innsikt at dataene har noen verdi.

Data er kule folk

Jeg har jobbet og jobber med mange dataanalytikere. Det er definitivt ikke kjedelige mennesker! Jeg har kolleger som er utdannet kunstnere, deltar i strongman-konkurranser, har hatt kunstverk på Høstutstillingen og er i eliten i CrossFit. En herlig gjeng av mennesker med interesser for stort og smått, ikke bare sofaen og forskjellige kodespråk. Vi er kanskje nerder, men vi er de mest spennende, morsomme og interessante nerdene du kan tenke deg.

La oss avlive myten om data

Oppfatningen av kjedelige yrker og personer stemmer naturligvis ikke med virkeligheten i Norge, og det samme tror jeg også gjelder i Storbritannina der undersøkelsen er gjennomført.

Så la oss avlive denne myten først som sist med data:

Søkertallene og antallet studieplasser er historisk høye. På ti år har studenter som har plassert IT-studier på førsteplass, økt fra beskjedne 2613 tilbake i 2012 til 6786 i 2022. En økning på nesten 160 prosent på ti år. Ikke alle disse blir dataanalytikere, men det sier noe om hvordan ungdommer og samfunnet ser på IT-bransjen og yrket.

Etterspørselen etter IT-folk i arbeidslivet har aldri vært større enn den er nå. NHO har gått ut med tall som viser at halvparten av bedriftene mangler IT-kompetanse. En viktig del av denne kompetansen som næringslivet etterspør, sitter dataanalytikerne på. Så det forskerne kaller det kjedeligste yrket som finnes, er åpenbart ikke kjedelige folk for norske virksomheter.

Framtiden er avhengig av at vi bruker data på en ny og smart måte. Ikke bare skal vi gjennom verdenshistoriens største omstilling, der vi går fra å være fossile til å bli et lavutslippssamfunn. Men vi skal også løse en haug av andre utfordringer med å utnytte data på nye og innovative måter. For å lykkes med dette og omstillingen samfunnet vårt må gjennom, trenger vi de klokeste og mest kreative hodene. Det gjelder naturligvis ikke bare IT-folk, men dataanalytikerne kommer til å sitte med en av nøklene for å oppnå ambisjonene vi som samfunn har satt oss for framtiden.