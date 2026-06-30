Vi er enige med finansministeren – nesten

Da finansminister Jens Stoltenberg (Ap) i mars kunngjorde at alle norske bedrifter skal sende e-fakturaer fra 1. januar 2027, var budskapet enkelt og optimistisk: Dette er forenkling, det er lønnsomt, og norsk næringsliv er modent nok til å klare det ett år tidligere enn planlagt. Ti milliarder kroner i samfunnsøkonomisk gevinst over 20 år. Vi er enige. Nesten.

For det er noe finansministeren ikke sa — og det er noe de fleste norske virksomheter ikke vet ennå.

Modenhet versus evne

Finansministeren sier den digitale modenheten i norsk næringsliv er høy. Det stemmer, men det er ikke hele bildet. Per i dag er kun 32 prosent av norske virksomheter registrert i ELMA — adresseregisteret som er forutsetningen for å sende og motta fakturaer i EHF-format (elektronisk handelsformat). Og selv om et stort antall virksomheter kommer til å bli unntatt EHF-pålegget fordi omsetningen er for lav, er det verdt å huske at digital modenhet og faktisk evne ikke er det samme.

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Det mest oversette problemet handler dessuten ikke om dem som sender fakturaer på papir eller som PDF. Det handler om dem som allerede er heldigitale — bare med et annet format enn det som nå blir obligatorisk.

Dagligvarebransjen og landbruket er eksempler på bransjer med egne standarder. Disse standardene er utviklet for å håndtere komplekse handelsprosesser på en effektiv og strukturert måte.

Og det er ikke bare snakk om å bytte fakturaformat. Disse standardene definerer hvilke data som utveksles og hvilke prosesser som er mulige hos mottakeren. Når du bytter format, risikerer du å miste prosess-støtte som i dag er innebygd i systemet ditt. Det handler om datastrukturer, systemintegrasjoner og ERP-oppsett.

For disse virksomhetene er det nye kravet ikke en modernisering. Det er en omstilling de hverken trenger eller har bedt om.

Bredere standardisering

Og det er nettopp her diskusjonen blir viktig. Det naturlige spørsmålet er om virksomheter som allerede har velfungerende digitale løsninger, bare kan fortsette å bruke standardene de har i dag.

Dersom målet kun var å få flere til å sende elektroniske fakturaer, kunne det vært en mulig vei. Men utviklingen i Norge og Europa peker mot en bredere standardisering av hvordan virksomheter utveksler og rapporterer transaksjonsdata. Da blir verdien av en felles infrastruktur større, og rommet for parallelle formater blir mindre.

Utfordringen blir derfor ikke først og fremst å få virksomhetene over på EHF. Utfordringen blir å sikre at den forretningsstøtten som i dag finnes i industriformater og etablerte bransjeløsninger, også kan ivaretas i en fremtid der Peppol blir den dominerende infrastrukturen.

Digitalisering tapt på veien

La oss være tydelige: De ti milliardene er reelle. Men gevinsten tilfaller ikke nødvendigvis dem som gjør absolutt minimum for å overholde loven. Den tilfaller virksomheter som bruker denne overgangen til å forstå hvilke prosesser, data og integrasjoner som faktisk skaper verdi i dag – og hvordan disse kan videreføres i fremtidens infrastruktur.

For mange virksomheter handler derfor ikke arbeidet frem mot 2027 om å ta i bruk et nytt fakturaformat. Det handler om å forstå hvilke forretningsprosesser som støttes av eksisterende standarder i dag, hvordan disse kan ivaretas i et Peppol-basert økosystem — og hvordan man sikrer at digitaliseringen man allerede har investert i, ikke går tapt på veien.

Stortinget har nå hatt loven til første gangs behandling. Den ble enstemmig vedtatt med minimale endringer i proposisjonen. Når den snart blir endelig vedtatt, er det mindre enn seks måneder til den trer i kraft. For virksomheter som benytter etablerte bransjestandarder, er tiden inne for å begynne å kartlegge hva dette kan bety for egen virksomhet.