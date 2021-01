Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Helt siden jeg var liten har jeg alltid vært fascinert av datamaskinen. Jeg var klassens «nerd» og brukte ganske mye av fritiden min på gaming sammen med vennene mine. Veien var derfor ikke lang til informatikk-studiet ved UiO. Overraskelsen var likevel stor da jeg innså at IT-faget var mer enn bits & , og at det var mange «ikke-nerder» som også jobbet med teknologi.

Norge mangler kompetanse

IT-bransjen i Norge mangler i dag viktig kompetanse, og stadig flere IT-prosjekter går til utlandet viser en undersøkelse bestilt av blant annet Abelia, IKT-Norge og Tekna. Tusenvis av IT-stillinger står ledige og mangelen på IT-hoder vil vokse jevnt og trutt fram mot 2030. Bransjen har selv etterlyst flere studieplasser og bedre ordninger for IT-studenter, men vi må starte med oss selv.

Personlig ansvar

Som IT-eksperter har vi alle et personlig ansvar for å motivere og engasjere. Og vi må starte med de unge. Det handler om å normalisere IT-faget. Kanskje må vi snakke mindre om teknologi og mer om verdien av den. Misforstå meg rett, vi trenger flere programmerere og IT-eksperter, men fremtidens IT-løsninger må settes sammen av folk med ulik bakgrunn og kompetanse. IT-faget er for viktig til å kunne overlates til «nerdene» alene.

Den 11. februar har jeg derfor tatt initiativ til en meet-up der jeg diskuterer hvorfor vi skal lære barn og unge programmering. Jeg håper at et slikt initiativ kan øke motivasjonen og forståelsen for å normalisere teknologi for kommende generasjoner. Det er tross alt de unge som kommer til å overta våre tastaturer.

Mangfold og motivasjon

Like viktig er det å holde motivasjonen oppe blant IT-studenter. Jeg opplevde selv at omtrent halvparten av mine medstudenter i programmering sluttet på studiet. Ifølge studiekvalitetsrapporten fra UiO i 2018 var det mer enn 60 % frafall fra et studieprogram på Informatikk. Dette er alarmerende lesning, og må tas på alvor når vi har for få studieplasser og Norge mangler IT-hoder. Vi må sikre oss at flest mulig av dem som starter opp faktisk fullfører sine studier.

Ved å normalisere programmering på et tidlig tidspunkt i livet bryter vi også ned nerdefaktoren innen IT. Det kan sikre oss et rikere mangfold av søkere, flere som fullfører sine utdanninger og bedre kjønnsbalanse i bransjen. Dette trenger vi for å kunne lage løsninger tilpasset alle.

IT former fremtiden

Netflix-dokumentaren «The Social Dilemma» pekte på makten som ligger i de globale sosiale nettverkene som dominerer på nettet. Uten innsikt i hvordan tjenestene er bygget opp og fungerer blir vi som brukere omdefinert til produkter i kampen om annonsekronene. Dette er innsikt vi må bringe ut til barn og unge i dag. Det handler om at den som kontrollerer teknologien og tjenestene på nettet, også kontrollerer ditt liv – og former din fremtid.

Dette er det viktig å formidle til dagens barn og unge. Og jeg starter allerede 11. februar, fordi ansvaret ikke lenger kan skyves oppover. Som IT-ekspert og frontend-utvikler jobber jeg daglig med å utvikle morgendagen. Det tror jeg mange flere ønsker å være med på.