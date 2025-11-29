Vi må styrke det nordiske samarbeidet om kvanteteknologi

Regjeringen bevilget tidligere i høst en drøy milliard kroner ekstra til kvanteteknologi. Det er veldig positivt – vi trenger tettere samarbeid mellom forskning og næringsliv i Norge. Dette er noe vi har ønsket og etterlyst lenge.

Norge skal i tillegg få sin egen nasjonale strategi for kvanteteknologi, slik Danmark og Finland allerede har. Det støtter vi, ettersom Norge og Norden står overfor en teknologisk revolusjon som kan forandre hele det digitale landskapet – kvanterevolusjonen. Regjeringen ga i mai i år Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i oppdrag å lage kunnskapsgrunnlaget for strategien.

Vi ser på begge disse initiativene som viktige steg i å anerkjenne hvor sentral kvanteteknologien blir for oss alle fremover. Kvantedatamaskiner er ekstremt kraftige sammenlignet med tradisjonelle datamaskiner og bringer med seg både muligheter og trusler.

Kryptering og dekryptering

Halvparten av all datatrafikk i Norden går gjennom våre fibernettverk i Global Connect, og vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon innen sikkerhet i selskapet vårt. Det er avgjørende for å sikre den nordiske digitale infrastrukturen. Vi har lenge sett at det å henge med i kvantekappløpet blir avgjørende for oss som selskap – og for Norge som samfunn.

I dag bruker vi alle sammen tjenester som BankID, helsetjenester, netthandel og kommunikasjon med myndighetene – tjenester som er avhengige av sikker overføring av informasjon. Den sikkerheten oppnår vi gjennom kryptering, som gjør informasjonen uleselig for alle uten nøkkelen til å dekryptere den. Det å finne nøkkelen krever beregninger som er veldig krevende og tidkrevende for dagens datamaskiner. Regnekraften er rett og slett ikke god nok.

Enorm kapasitet

Situasjonen er i ferd med å endre seg ettersom land og selskaper verden over utvikler kvantedatamaskiner. De vil ha en enorm kapasitet for bestemte former for beregning. Beregninger som ville tatt millioner av år med en tradisjonell datamaskin, kan løses på minutter med en kvantedatamaskin. Resultatet er at dagens krypteringsmetoder lett kan brytes, noe som setter alle etablerte krypteringsteknikker i fare og er en trussel for hele samfunnet. Banker, forsikringsselskaper og offentlige institusjoner vil være spesielt sårbare.

Allerede nå er det velkjent at hackere laster ned og oppbevarer data som de i dag ikke har mulighet til å dekryptere, men som i framtida kan dekrypteres på sekunder eller minutter ved hjelp av en kvantedatamaskin. De sparer med andre ord på viktige data til senere bruk.

Truslene fra teknologien

Svært få selskaper i Norden er forberedt på truslene fra kvanteteknologien. Bare 21 prosent av selskapene i Skandinavia har en klar forståelse av hvordan kvanteteknologi kan påvirke virksomheten deres – både positivt og negativt, viser en undersøkelse Global Connect har gjennomført blant skandinaviske IT-ledere i offentlig og privat sektor.

Kvante er her allerede

Kvanteteknologien er allerede i bruk. Derfor er det naturlig nok også et internasjonalt teknologikappløp på området, akkurat som vi ser med kunstig intelligens. Danmark får i 2027 verdens mest høytytende kommersielle kvantedatamaskin.

Global Connect har bygget en løsning for utveksling av kvantesikre nøkler for kryptering i Danmark, der den kvantesikre linjen går mellom de to universitetene DTU og STU. Det etableres nå også et kvantesikkert bynettverk mellom fem danske offentlige myndigheter og to datasentre i København-området.

Vi er også en del av EuroQCI-prosjektet – et EU-initiativ for å planlegge og bygge en sikker kvantekommunikasjonsinfrastruktur som skal dekke hele EU, inkludert oversjøiske territorier.

Vi applauderer at regjeringen har bevilget ekstra midler til arbeidet med kvanteteknologi og at den har satt i gang arbeidet med en nasjonal kvantestrategi. Samtidig ligger både Sverige, Finland og Danmark foran oss innen kvante. Regjeringen ønsker tettere samarbeid mellom forskere og næringsliv, det er bra, men vi ønsker oss i tillegg tettere samarbeid i Norden for å henge med i kvantekappløpet.