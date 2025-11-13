Abonner
Sikkerhet

Island ser til Norge i spørsmål om aldersgrense i sosiale medier

Barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) møtte torsdag sin islandske kollega for å diskutere et felles nordisk samarbeid om aldersgrense i sosiale medier.

Barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap) har diskutert aldersgrense i sosiale medier med sin islandske kollega. Foto: Terje Bendiksby/NTB
NTB
13. nov. 2025 - 16:58

– Norge tar nå et initiativ til et tettere samarbeid i Norden for en aldersgrense i sosiale medier og en trygg digital oppvekst for barn og unge, sier Vågslid til NTB.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok nylig opp det norske lovforslaget om 15 års aldersgrense i sosiale medier med sine nordiske motparter. På møtet var også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Islandske mobilregler

Folketingsflertallet i Danmark har nylig blitt enige om at de ønsker en slik aldersgrense. Her hjemme jobber regjeringen videre med saken etter å ha fått over 8000 høringssvar.

– Jeg tror veldig mange er bekymret over hvordan algoritmer og store teknologiselskaper har fått styre hverdagen til barna våre, uten at de har blitt tilstrekkelig beskyttet mot de negative konsekvensene dette kan ha, sa barne- og familieministeren om alle svarene.

Vågslid følger opp Støres arbeid i Norden ved å treffe sine ministerkolleger. Først ut var altså Islands utdannings- og barneminister Guðmundur Ingi Kristinsson, som nylig foreslo felles retningslinjer for mobilbruk i skolen. Barns bruk av sosiale medier har også blitt et viktig tema der i landet.

– Små land må jobbe sammen

Vågslid sier de er interessert i erfaringene rundt det norske forslaget om aldersgrense, som jo har skapt stor diskusjon.

– Vi har mye å hente på å jobbe sammen og lære av hverandre, og framover vil jeg også ha møter mine ministerkolleger i Danmark, Sverige og Finland. Vi vil også sette i gang et nordisk samarbeid på embetsverksnivå, sier ministeren.

Hun peker på at Island og Norge er små land i Europa og at det er desto viktigere å jobbe sammen nordisk inn mot EU.

Chatboter påvirker også barn og tenåringer annerledes enn en tradisjonell søkemotor fordi de er designet for å oppleves menneskelige
Les også:

Studie: Chat GPT kan gi tenåringer farlige råd om narkotika og selvmord

Juss og samfunnSikkerhet
