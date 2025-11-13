Island ser til Norge i spørsmål om aldersgrense i sosiale medier

– Norge tar nå et initiativ til et tettere samarbeid i Norden for en aldersgrense i sosiale medier og en trygg digital oppvekst for barn og unge, sier Vågslid til NTB.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tok nylig opp det norske lovforslaget om 15 års aldersgrense i sosiale medier med sine nordiske motparter. På møtet var også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Islandske mobilregler

Folketingsflertallet i Danmark har nylig blitt enige om at de ønsker en slik aldersgrense. Her hjemme jobber regjeringen videre med saken etter å ha fått over 8000 høringssvar.

– Jeg tror veldig mange er bekymret over hvordan algoritmer og store teknologiselskaper har fått styre hverdagen til barna våre, uten at de har blitt tilstrekkelig beskyttet mot de negative konsekvensene dette kan ha, sa barne- og familieministeren om alle svarene.

Vågslid følger opp Støres arbeid i Norden ved å treffe sine ministerkolleger. Først ut var altså Islands utdannings- og barneminister Guðmundur Ingi Kristinsson, som nylig foreslo felles retningslinjer for mobilbruk i skolen. Barns bruk av sosiale medier har også blitt et viktig tema der i landet.

– Små land må jobbe sammen

Vågslid sier de er interessert i erfaringene rundt det norske forslaget om aldersgrense, som jo har skapt stor diskusjon.

– Vi har mye å hente på å jobbe sammen og lære av hverandre, og framover vil jeg også ha møter mine ministerkolleger i Danmark, Sverige og Finland. Vi vil også sette i gang et nordisk samarbeid på embetsverksnivå, sier ministeren.

Hun peker på at Island og Norge er små land i Europa og at det er desto viktigere å jobbe sammen nordisk inn mot EU.