Vi må utrede trafikksikkerhetsmessige konsekvenser av å slukke 2G-nettet

Statusdelen i tiltaksplanen er dyster lesning. Her er fagmyndighetene tydelige på at vi ligger etter når gjelder nødvendig progresjon for å være på rett kurs i forhold til etappemålene for 2030.

Sett i sammenheng med dette er det underlig at regjeringen har gitt teleselskapene anledning til å fase ut 2G-nettet uten å belyse de samfunns- og trafikksikkerhetsmessige konsekvensene nærmere.

Vi vet at utfasingen av 2G-nettet innebærer at inntil 700.000 biler på norske veier ikke lenger vil ha et fungerende automatisk nødmeldingssystem (Ecall) som kan gi rask og presis varsling ved uforutsette hendelser. Vi vet også at det er myndighetene som gjennom regelverket har stilt krav om at disse systemene skal være kompatible med 2G-nettet. Det er altså ikke først og fremst bilbransjen, men myndighetene, som bærer ansvaret for at 2G-nettet fremdeles spiller en avgjørende rolle for funksjonaliteten til Ecall i mange biler.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Vegvesenet bygger opp nytt fagmiljø for data og sky

Teleselskapene ønsker usikkerhet

Den siste tiden har enkelte forsøkt å skape tvil om det egentlig har noen nevneverdige, negative trafikksikkerhetsmessige konsekvenser å slukke 2G-nettet. Vi har forståelse for at teleselskapene ønsker å skape usikkerhet rundt dette. For dem handler denne saken om muligheten for kostnadskutt og økt profitt. I tillegg liker man gjerne å vise til at 2G-nettet representerer gammeldags teknologi.

Vi er helt enige i at 2G-nettet fremstår som utdatert. Samtidig er det ikke nødvendigvis til samfunnets beste at nettet fases ut flere år tidligere i Norge sammenlignet med de store landene i Europa.

Flere drepte og hardt skadde i trafikken i mangel på fungerende Ecall i flere hundre tusen biler bidrar til betydelige merkostnader for samfunnet og legger ytterligere press på både kommunene og spesialisthelsetjenesten. Og bak hvert tall i ulykkesstatistikken finnes det også en historie om enkeltmennesker og familier som får egen hverdag snudd på hodet.

Les også: Ny forskning: Ecall redder kun ett liv pr. år – men politikere vil ha omkamp om 2G

Skal vi nå etappemålene i trafikksikkerhetsarbeidet, må vi ta i bruk alle nødvendige tiltak for å lykkes i arbeidet med å redde liv og helse i trafikken. Stengingen av 2G-nettet gjør det enda vanskeligere å komme på rett kurs i forhold til trafikksikkerhetsmålene som er satt for 2030.

Når norske myndigheter tillater tidlig utfasing av nettet som er nødvendig for at Ecall skal fungere i inntil 700.000 biler på norske veier, stiller man seg i en situasjon som burde og kunne vært unngått ved å pålegge teleselskapene å drifte 2G-nettet frem til det foreligger tilgjengelige ettermarkedsløsninger for berørt bilpark.

Det haster

Samtidig er det behov for mer og bedre kunnskap om de ulike virkemidlenes effekt. Det er rett og slett nødvendig med forskningsbasert dokumentasjon som underbygger Samferdselsdepartementets egen, tydelige konklusjon om at stenging av 2G-nettet er svært uheldig av hensyn til trafikksikkerheten på det norske veinettet.

Etter vårt syn haster det med å komme i gang med en egen utredning av de samfunns- og trafikksikkerhetsmessige konsekvensene av å fase ut 2G-nettet. Denne saken er for viktig til at man bare kan låne øre til teleselskapenes argumenter. Eller avfeies gjennom bruk av kunnskapsgrunnlag fra andre land med begrenset overføringsverdi til norske forhold slik som, den finske rapporten Digi nylig har omtalt.

Dette er et standpunkt vi deler med landets ledende trafikksikkerhetsorganisasjoner, og som vi håper at også Stortinget stiller seg bak.