Vi trenger flere datasentre – ikke færre

Rødt vil stoppe utbygging av datasentre. Vi forstår at det er utfordringer knyttet til energi- og arealbruk, men et forbud vil skape større problemer enn det løser. I en tid der kampen om data, sikkerhet og kontroll blir stadig viktigere, må vi bygge kapasitet – ikke rive ned det vi har.

Avhengigheten av utenlandske skyleverandører utfordrer vår digitale suverenitet. Behovet for en nasjonal exit-strategi er derfor kritisk. Men uten egne datasentre, hvor skal vi flytte dataene våre?

Trygge alternativer

Et totalforbud mot nye datasentre kan få store konsekvenser for Norges digitale infrastruktur og sikkerhet. Mange virksomheter vurderer nå å flytte sine data bort fra amerikanske skyleverandører, men da må det finnes trygge alternativer i Norge eller Europa. Uten nasjonal kapasitet vil vi gjøre oss enda mer avhengige av eksterne aktører og miste kontroll over hvor dataene våre lagres.

Økt usikkerhet

– Løsningen er ikke å si nei – det er å sørge for at datasentre bygges på en måte som er bærekraftig, energieffektiv og strategisk for Norges interesser, mener Kjetil Lein, (t.v.) og Robert Nyheim‑Jomisko i Nito. Foto: Nito

Norge står overfor en mer usikker digital hverdag, der både cyberangrep og geopolitisk uro påvirker hvordan vi bør tenke om digital sikkerhet.

Det er avgjørende at vi har en solid infrastruktur for lagring og behandling av data, og det må skje innenfor rammene av europeiske personvern- og sikkerhetsstandarder. En politikk som begrenser utbygging uten å tilby gode alternativer, kan i verste fall gjøre oss mer sårbare.

Må legge til rette

I Nito mener vi at vi må investere i digital infrastruktur i Norge i stedet for å stoppe den. Vi forstår at det må stilles krav til energibruk og areal, men løsningen er ikke å si nei – det er å sørge for at datasentre bygges på en måte som er bærekraftig, energieffektiv og strategisk for Norges interesser.

Etterspørselen etter datasenterkapasitet øker, og hvis vi ikke legger til rette for vekst, vil europeiske virksomheter fortsatt være avhengige av skytjenester fra land med andre lover og reguleringer enn våre egne.