Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til tips@digi.no.



Venstrepolitiker Solveig Schytz hevder i Digi.no 14. august at «BankID er farligere enn du tror». Vi vil heller snu det rundt og si at BankID er tryggere enn du tror, Solveig.

BankID har vært en sentral suksessfaktor til at Norge er blant de beste landene i verden på digitale løsninger for borgere, næringsliv og det offentlige. 4,2 millioner av oss bruker BankID på tvers av offentlige og private tjenester, enten det er for å låne til bolig i nettbanken, til å skape tillit i delingsøkonomien eller for å logge inn på offentlige tjenester.

I det siste har en eID på høyt sikkerhetsnivå vist seg som en redning for borgere og bedrifter i en pandemisituasjon. Effektivt og uten smittefare har befolkningen kunnet ha legetime på video. Bedriftseiere har kunnet be om korona-kompensasjon med BankID. Smittefrie, digitale løsninger som var mulige fordi vi alle har BankID.

BankID er trygt og enkelt nok til at vi klarer å bruke den. BankID er også frivillig, men tallene viser at de fleste foretrekker akkurat den, selv om det er flere eID-er å velge blant. Ni av ti mener at BankID er sikkert, og det med rette. Gjennom 17 år har profesjonelle svindlere virkelig forsøkt å finne svakheter, men uten noe større hell.

Til tross for at så å si alle vet at BankID er personlig, er det dessverre for mange som blir manipulert eller rundlurt av sine nærmeste. Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps

Der det røyner på, det svakeste leddet i BankID-sikkerheten, er oss selv, brukerne av BankID. Noen lar seg lure av falske nettsteder, andre av falske rådgivere som utgir seg å være fra banken. Og som Solveig nevner, det hender det er de nærmeste som vil en vondt, selv om risikoen er stor for at denne personen vil havne i fengsel etter svindelen.

Til tross for at så å si alle vet at BankID er personlig, er det dessverre for mange som blir manipulert eller rundlurt av sine nærmeste.

Bytt passord og steng for svindel

I vår digitale og behagelige hverdag har vi mange fine muligheter for enkel selvbetjening. Men det følger også noen plikter med å ha BankID: Alle må beskytte eget passord og pin til BankID-en sin og varsle banken sin hvis man mistenker at noe er galt. Resten av sikkerheten ivaretar BankID, bankene og brukerstedene.

Man behøver ikke legge kodebrikken i en safe, men trenger heller ikke ha alle og enhver kikkende over skulderen. Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps

Hvis man er usikker på om partneren eller annen nærstående vil svindle en, så er jo det trist i seg selv. I så fall bør man sikre seg mot svindel ved å bytte BankID-passordet eller BankID på mobil-pin med det samme. Man behøver ikke legge kodebrikken i en safe, men trenger heller ikke ha alle og enhver kikkende over skulderen. Ikke velg det opplagte, «vanlige» passordet som alle i familien kjenner. Å bytte passord tar et par minutter, og dermed kan ingen andre enn deg bruke din BankID.

For bestemor som trenger hjelp, finnes det alternative måter å hjelpe henne på. Anbefalt er å la BankID-en hennes i fred, og heller bruke egen BankID gjennom å være disponent på hennes konto. Få et samtykke til å representere henne på offentlige helsetjenester. Å overta bestemors BankID er en ugrei måte å hjelpe henne på.

Varsling i BankID på vei

Når det er sagt, står ikke BankID stille og ser på at passord deles. Mottiltakene vi jobber med er flere, men det første som kommer er varsling hver gang BankID-en er i ferd med å bli brukt. Eier av BankID kan da stanse innloggingen før den skjer hvis noe ikke stemmer. Da er det bare å bytte passordet og stenge døren for svindleren. Denne nye sikkerhetsfunksjonen kommer i BankID App, en app som banker allerede nå kan tilby sine kunder som en erstatning for kodebrikken.

Neste steg vil være å gjøre BankID til noe du «er» ved hjelp av biometriske data. Ved å kreve at finger eller ansikt gjenkjennes i BankID, blir svindel fra nærstående mye vanskeligere å gjennomføre uten at eieren oppdager det.

Mottiltakene vi jobber med er flere, men det første som kommer er varsling hver gang BankID-en er i ferd med å bli brukt. Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps

Det er viktig at BankID er brukervennlig nok for de fleste, uansett alder og digital modenhet. 100% sikkert, ville vært 100% ubrukelig. Derfor vil det alltid være en avveining mellom sikkerhet og brukervennlighet, der løsningen må være sikker nok. Denne avveiningen har BankID måttet gjøre hele tiden, og underveis er det utviklet anti-svindeltiltak fortløpende for å stanse nye svindelformer etter hvert som de har dukket opp.

Når svindelen er avverget med varsling i app, og BankID er sikret med nytt passord, er det på tide å ta en alvorsprat med nærstående som har forsøkt å stikke av med pengene dine. Til alle som vil hjelpe bestemødre; flott, men husk å bruke din egen BankID.