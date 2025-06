Windows 10: Game over – angripere, forsyn dere!

Før du starter med oppgradering av operativsystem, er det viktig å være klar over at det ikke er sikkert at maskinen er bygget for en oppgradering.

Enkelte maskiner vil ikke kunne få installert Windows 11 – rett og slett fordi hardwaren på innsiden er for gammel. Du bør derfor gjennomføre en sjekk med nåværende leverandør for å sikre at maskinen kan oppgraderes. Hvis maskinen er for gammel, bør det legges en plan i tråd med bedriftens sikkerhetstiltak.

De ansatte bruker gjerne utstyr som bedriften i praksis eier, både PC/Mac og gjerne også mobiltelefon. Det skal være opp til bedriften å bestemme hva som skal skje med utstyret, enten det skal byttes ut eller oppgraderes.



Tenk at sikkerheten er som døren til huset ditt. Fortsetter du uten oppgradering etter oktober, finnes ikke døren din lenger. Hvor lang tid tror du det tar før noen valser inn og forsyner seg av alt du har?

Opplæring og støtte

Ikke la holdningen til noen få enkeltpersoner diktere hvilke veivalg bedriften skal ta, advarer Vemund Klausen i Serit. Foto: Privat

Selv om noe er intuitivt for deg, er det ikke nødvendigvis slik for alle andre. Noen vegrer seg for å oppgraderinger og ny programvare. Hvor mange kjenner vi ikke som har over 50 oppdateringer klare på telefonen til enhver tid?



Derfor er det viktig at de som vegrer seg, får god opplæring og støtte i det nye systemet. Legg en plan for opplæringskurs og få på plass brukerveiledninger og en enkel måte å ta kontakt på for å be om hjelp. Ufarliggjør oppgraderingen og begrunn det i bedriftens sikkerhet.



Det er forresten ikke tvil om at dette kommer til å koste dyrt for mange bedrifter der ute. En oppgradering av maskiner vil også være tidkrevende. Derfor er det nok mange som vil se til alternative operativsystemer, som for eksempel Linux.

Men husk at snarveier sjelden lønner seg. På jobb kan våre valg medføre konsekvenser som skaper dominoeffekter. Det krever at vi har en forståelse av hva et bytte av operativsystem egentlig medfører.

Kutt av kostnader

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på dem som skal kutte kostnader i programvare. Men hva er det som ofte skjer? Jo, bedriften må faktisk gå tilbake til det som opprinnelig var det første (og kanskje beste?) alternativet. Det som egentlig skulle være en innsparing, medfører både ekstra kostnader og setter store bremser på driften.

Tenk derfor på oppgraderingen til Windows 11 som en sømløs overgang for bedriften. Ikke la holdningen til noen få enkeltpersoner diktere hvilke veivalg bedriften skal ta. Velg de gode og kjente alternativene, og spar dere selv for unødvendige utgifter.

En siste anbefaling er å begrense antall utstyrsvalg for brukerne i bedriften. Har dere en egen IT-avdeling internt, må dere huske på at alle problemer faller tilbake i eget fang hvis dere lar ansatte få velge fritt.