X (Twitter)s håpløse kamp

I april 2022 tok Elon Musk over kontrollen av Twitter for den nette sum av 44 milliarder dollar. Det som fulgte, var langt fra den revolusjonen man kunne lese inn i hans tweet i oktober 2022: «The bird is free».

Det som fulgte var en turbulent periode preget av masseoppsigelser, anklager om krevende arbeidsforhold, og den forvirrende omprofileringen av Twitter som "X". Disse hendelsene skapte overskrifter, og konsekvensene har vært betydelige, med både brukere og annonsører som forlot plattformen.

Overraskende tilnærming

Rapporter fra Business Insider avslører en forbløffende flukt, der over 875 000 brukere deaktiverte kontoene sine mellom 27. oktober og 1. november 2022. Ytterligere en halv million kontoer ble suspendert. Ifølge The Guardian er de globale månedlige brukertallene ventet å stupe med nesten 4 prosent i 2023 og 5 prosent i 2024, noe som tilsvarer et tap av over 32 millioner kunder.

Problemet ser ut til å være X sin kamp med å beholde brukerbasen sin. Ingen kunder betyr ingen annonsører, og følgelig ingen inntekter. BBC.com viser til at X har mistet omtrent halvparten av inntektene sine fra annonsering siden Musks overtakelse.

I et stadig mer desperat forsøk på å redde situasjonen, har ledelsen i X tatt en overraskende tilnærming. Avisen Washington Post forteller at selskapet reduserte hastigheten på lasting av visse konkurrerende nettsider som New York Times, Substack, Facebook, YouTube og Instagram. Denne bevisste forsinkelsen resulterer i at konkurrerende sider tar 4-5 sekunder lenger tid å laste inn.

Kritikere argumenterer for at det bare er et triks for å gjøre det vanskeligere for brukere å bytte til andre plattformer. Denne taktikken følger en historie med ulike strategier brukt av X, inkludert begrensning av antall daglige meldinger (tweets) brukere kan sende og anklager om å gjøre meldinger usynlige for andre.

Har ikke råd til å ta brukerne for gitt

Det ser ut til at denne strategien heller forverrer problemet enn å løse det. I en tid der det finnes flere sosiale mediealternativer, har ikke X lenger råd til å ta brukerne sine for gitt. Suksess ligger i å finne en skjør balanse mellom å beholde kundebasen og levere en enestående brukeropplevelse. Ved konsekvent å frustrere brukerne, risikerer X å skyve dem rett i armene til konkurrentene som for eksempel Threads eller Post.

Avslutningsvis har plattformen sin omforming til «X» under Elon Musks ledelse vært alt annet enn smidig. Den omfattende flukten av brukere og annonsører sier mye om manglene i strategiene for å beholde kunder. Beslutningen om å redusere hastigheten på konkurrerende nettsider og tidligere forsøk på å begrense brukerengasjementet har bare forverret situasjonen.

I fremtiden må X ta hensyn til faresignalene og prioriterer kundene og annonsørene og sikrer at opplevelsen deres forblir enestående i et svært konkurransedyktig digitalt landskap. Twitter sine viktigste aktiva før Musk, var de gode samtalene som fant sted mellom brukere som journalister, politikere, ledere, og akademikere. X synes å fjerne seg fra dette. Da har vi at ingenting er så tomt som en sosial plattform uten brukere og dialog.

Kronikken ble først publisert i Tor W. Andreassens eget nyhetsbrev, «Food for thought».