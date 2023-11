Elon Musk til annonsører som boikotter X: – Dra til helvete!

X-plattformen har hatt en noe strabasiøs ferd siden Elon Musks overtakelse, og én av sakene som har gitt grunn til hodebry er det faktum at mange annonsører har trukket seg siden Musk tok over spakene.

Særlig den siste tiden har flere store annonsører forlatt plattformen. Det skjedde etter at Musk nylig ga sin støtte til et innlegg på X som mange oppfattet som antisemittisk, som blant andre CNBC rapporterte.

– Dra til helvete!

New York Times meldte at selskapet kan tape opptil 75 millioner dollar bare i år som et resultat av Musks støtte til den kontroversielle X-meldingen og den resulterende responsen fra annonsørene.

Under et arrangement i regi av New York Times nylig fikk Musk spørsmål om hva han hadde tenkt å gjøre for å få annonsørene tilbake, og svaret var nok noe uventet for de fleste fremmøtte.

– Hvis noen forsøker å utpresse meg med annonsering, å utpresse meg med penger; dra til helvete, sa Musk i det som er den mest nærliggende norske oversettelsen av et ganske bitende engelsk kraftuttrykk («go fuck yourself»).

Musk gjentok budskapet flere ganger, og da intervjueren spurte om Musk simpelthen ikke ønsket annonsørene tilbake svarte han enkelt og greit:

– Nei. Ikke annonsér.

Like fullt fulgte Musk opp med å si at den pågående boikotten av X hos mange store annonsører trolig vil ta livet av selskapet., men at dette er noe selskapene selv må stå til ansvar for.

– Og hele verden vil vite at disse annonsørene tok livet av selskapet. Og vi vil dokumentere det i stor detalj, sa Musk under intervjuet.

Beklaget kontroversiell melding

Ifølge New York Times var Microsoft, Airbnb og Coca-Cola blant de seneste aktørene som enten har trukket seg eller signalisert at de vil gjøre det, etter at Musk ga støtte til den kontroversielle X-meldingen.

Meldingen det dreier seg om ble lagt ut av en person på X den 15. november og hevdet at jødiske samfunn har fremmet det samme hatet som de nå beskylder andre for å rette mot dem, hvorpå Musk la ut svaret «du har sagt den faktiske sannheten».

Musk beklaget denne støtteerklæringen under intervjuet.

– I retrospekt skulle jeg ikke ha svart denne personen, og jeg skulle har skrevet et lengre svar med hva jeg mente. Men den oppklaringen ble ignorert av media, og essensielt sett ga jeg en ladd pistol til de som hater meg og muligens til de som er antisemittiske, sa Musk og la til at utspillet trolig var det mest idiotiske han har gjort hittil på plattformen.

Det seneste rabalderet kommet kort tid etter at Musk bestemte seg for å saksøke en organisasjon for å ha drevet en bevisst kampanje mot X for å skremme bort annonsører (krever abonnement). I søksmålet hevdes det at X-plattformen ble manipulert på en slik måte at rasistisk innhold ble vist ved siden av annonserer fra flere store aktører.