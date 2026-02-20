Yngre programmereres dødsspiral

Det har blitt mer og mer klart at KI (kunstig intelligens) verktøy som Vibe-koding ikke leverer det en så for seg. KI-genererte koder kommer nemlig klart med sine egne utfordringer. F.eks er det mye vanskeligere å feilsøke i KI-generert kode, og ofte skaper de flere sikkerhetshull enn det en tidligere så i utviklerkoder.

Men, den store faren er hva KI gjør med tilgangen til neste generasjons programmerere, inklusiv tiltrekningen til faget. NTNU hadde en nedgang i søkere i fjor til Datateknikk på nesten 30 prosent fra året før. Det bør få varsellampene til å lyse!

De største utfordringene her er at:

1. Bedrifter ansetter ikke neste generasjon som før siden de tror de kan erstattes med KI-verktøy, etc.

2. Mange studenter lærer ikke koding fra bunnen av som før, men lener seg for mye på KI-verktøy de første årene, slik at det blir mer utfordrende for dem å lære seg uavhengig tenkning og fokusering (og ikke hjulpet av den voksende klikk-tek verdenen vi lever i ) – essensielt for å bli gode programmerere.

Det er fremdeles mange flinke studenter og IT ungdom der ute, men dataindustrien trenger å gi både dem og resten en sjanse, og ikke grave seg selv og resten av oss ned i et mørkt hull. IT industrien trenger oss alle, ikke bare de 35+ som nå sitter og “redder” KI-genererte koder siden vi har erfaringen som trengs.

En god oppsummering av hva som skjer dekkes i denne YouTube videoen.