Debian leveres med Firefox for første gang på mange år

Debian-prosjektet kom i helgen med Debian 9 «Stretch», den første nye versjonen av GNU/Linux-distribusjonen på mer enn to år.

En av de større nyhetene er knyttet til et prosjekt kalt Reproducible Builds, som skal sikre at det ikke vil være mulig for utviklere og andre å laste opp binærfiler som ikke samsvarer med den opplastede kildekoden. Dette skal blant annet bidra til å sikre brukerne mot klussing med kompilatorer og byggnettverk.

En litt spesiell nyhet er det ellers at Debian 9 skal inkludere Mozillas Firefox og Thunderbird. Det vil si, begge har vært tilgjengelige for Debian-brukere i «alle år», men siden 2006 under navnene Iceweasel og Icedove.

Bakgrunnen for dette dreide seg om Mozillas varemerker og logoer og begrensninger knyttet til disse, som var i strid med Debian Free Software Guidelines.

Men Mozilla retningslinjer har endret seg betydning siden 2006, slik produktene nå kan distribueres med Debian som henholdsvis Firefox og Thunderbird.

MariaDB

Nytt er det også at Debian 9 i utgangspunktet erstatter databasesystemet MySQL med MariaDB. For dem som oppgraderer fra en tidligere versjon av Debian, vil MySQL 5.5 eller 5.6 automatisk erstattes av MariaDB 10.1.

Det opplyses også at X-systemet ikke lenger krever root-privilegier for å kjøre, at det tas i bruk en mer moderne avgrening av GnuPG, og at UEFI-støtten (Unified Extensible Firmware Interface) er har blitt forbedret.

Mange andre sentrale programvarepakker har dessuten blitt oppgradert til nyeste generasjon.

Debian 9 vil bli støttet av Debian-prosjektet i fem år.

Også Debian Edu, i Norge mer kjent som Skolelinux, har også kommet i en ny versjon, basert på Debian 9-utgivelsen. Skolelinux tilbyr blant annet verktøy som skal gjøre det enkelt å administrere hundrevis av pc-er og brukerkontoer.

