Demokrater sier hacking av velgerbase i virkeligheten var en test

Partiets sikkerhetssjef sier at forsøket på å hacke seg inn i basen hadde alle kjennetegn på å være et genuint angrep. Nå er imidlertid partiet og deres sikkerhetsleverandører kommet til at det snarere dreide seg om et simulert angrep.

Testen var ikke klarert av partiet, sier sikkerhetssjef Bob Lord. Det er ikke klart hvem som forsøkte å bryte seg gjennom forsvarstiltakene i basen.

Avsløringen av at noen forsøkte å ta seg inn i velgerbasen, utløste frykt for at partiet var utsatt for noe tilsvarende som den hackingen Russland sto bak i forbindelse med valget i 2016.

– Vi reagerte raskt for å beskytte våre opplysninger da vi så hva som skjedde. Det demokratiske partiet er hele tiden gjenstand for angrep fra hackere, sier Lord.

Det var onsdag at flere medier meldte at partiet hadde tatt kontakt med FBI i forbindelse med et hackingforsøk.