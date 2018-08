Demokratene har meldt fra til FBI om hackingforsøk

Det opplyser en kilde i partiet til CNN og flere andre amerikanske medier. Hackingforsøket ble avverget, opplyses det.

Databasen som ble forsøkt hacket, inneholder opplysninger om flere titall millioner velgere over hele USA. Informasjonen brukes av demokratiske kandidater i valgkampen foran høstens kongressvalg.

Falsk login

Demokratenes partiorganisasjon DNC ble gjort oppmerksom på saken tidlig tirsdag av en av sine leverandører av skylagringstjenester og et sikkerhetsfirma. En falsk login-side skal ha blitt opprettet i et forsøk på å innhente brukernavn og passord til partiets database.

Partikilden opplyser til kanalen at de ikke har grunn til å tro at noen har sett eller endret filene deres.

Login-siden ble opprinnelig oppdaget av cybersikkerhetsfirmaet Lookout, som har base i San Francisco. Selskapet jobber ikke for Demokratene, men gjorde likevel partiet oppmerksom på saken.

– Det var svært overbevisende, sier visepresident Mike Murray i Lookout, og legger til at det vil vært svært vanskelig å se forskjell på den falske login-siden og den ekte.

DNC opplyser at partiet nå forsøker å finne ut hvem som står bak forsøket på datainnbrudd. FBI har så langt ikke kommentert saken.

Russere tiltalt

Under valgkampen i 2016 ble både DNC og Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta utsatt for tilsvarende hacking, såkalte phisingangrep. Et stort antall eposter ble stjålet og offentliggjort av organisasjonen WikiLeaks og andre gjennom valgkampen.

Amerikanske etterretningstjeneste og påtalemyndighet mener russiske hackere sto bak datainnbruddet, som ble et stort problem for Clinton i valgkampen og regnes som en medvirkende årsak til at hun tapte valget.

I en tiltale tatt ut av spesialetterforsker Robert Mueller mot tolv navngitte russiske hackere i juli, heter det at enheter i den russiske etterretningstjenesten GRU sto bak. Sikkerhetsfirmaer bruker gjerne kallenavnet Fancy Bear om gruppene.

– Som ledd i sitt arbeid har disse GRU-offiserene stått bak en vedvarende innsats for å hacke seg inn i datanettverkene til Democratic Congressional Campaign Committee, Democratic National Committee og Hillary Clintons valgkampstab, uttalte justisdepartementet i Washington da tiltalen ble tatt ut, ifølge Wired.

Russiske myndigheter avviser kategorisk anklagene.

Microsoft -advarsel

Demokratene slo alarm samtidig som Microsoft opplyste at de hadde oppdaget nye hackerangrep rettet mot amerikanske politiske grupper. Selskapet sier at en gruppe de omtaler som Strontium står bak, og den skal være identisk med Fancy Bear.

Hackerne har ifølge Microsoft etablert falske internettdomener som skulle se ut som om de tilhørte to amerikanske konservative organisasjoner, Hudson Institute og International Republican Institute.

Tre andre falske domener var laget for å fremstå som om de tilhørte Senatet, det ene kammeret i Kongressen.

Formålet skal også her ha vært å lure nettbrukere inn på falske versjoner av de aktuelle sidene.

– Denne aktiviteten er grunnleggende fokusert på å forstyrre demokratiet, sa Microsoft-president og øverste juridiske ansvarlige Brad Smith.