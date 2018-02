Den britiske regjeringen: – Russland ansvarlig for NotPetya-angrepet

Den britiske regjeringen kunngjorde i dag at den formelt anser den russiske regjeringen som ansvarlig for angrepet med NotPetya-skadevaren som rammet virksomheter i mange land i fjor sommer. Dette skal være første gang at et vestlig land formelt har anklaget Russland for å stå bak angrepet.

Hensynsløst

– UK-regjeringen har konkludert med at den russiske regjeringen, spesifikt det russiske militæret, var ansvarlig for det destruktive NotPetya-kyberangrepet i juni 2017. Angrepet demonstrerte en fortsatt forakt for ukrainsk suverenitet. Den hensynsløse utgivelsen førte til forstyrrelser og avbrudd for virksomheter over hele Europa, og kostet hundrevis av millioner pund, sier den britiske utenriksministeren, lord Tariq Ahmad, i en pressemelding.

– Kreml har posisjonert Russland i direkte opposisjon til Vesten. Men det er ikke nødt til å være slik. Vi ber Russland om å være det ansvarlige medlemmet av det internasjonale fellesskapet som landet hevder å være, i stedet for å forsøke å undergrave det i hemmelighet, fortsetter utenriksministeren.

Han sier videre at Det forente kongerike vil identifisere, forfølge og svare på ondsinnet kyberaktivitet, uavhengig av hvor den stammer fra, for å gjøre det dyrt for dem som forsøker å skade landet.

– Vi ønsker å styrke den koordinerte, internasjonale innsatsen for å opprettholde et fritt, åpent, fredelig og sikkert kyberrom, avslutter Ahmad.

Rammet vilkårlig

Samtidig erkjenner den britiske regjeringen at hovedmålene for NotPetya-angrepet var myndighetene, samt finans- og energisektorene i Ukraina. Men skadevaren var designet på en slik hensynsløs måte at den også ble spredt til andre land og rammer til og med virksomheter i Russland.

Den britiske regjeringen har ikke lagt fram spesifikke bevis som underbygger konklusjonen. I stedet skriver den at det britiske National Cyber Security Centre vurderer det som «nesten sikkert» at det russiske militæret ar ansvarlig for angrepet.

– Gitt at dette er det høyeste vurderingsnivået, og den bredere sammenhengen, har den britiske regjeringen dømt den russiske regjeringen som ansvarlig for dette kyberangrepet, heter det i pressemeldingen.

