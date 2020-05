Den kraftige nettskyveksten fortsetter, men det har stilnet i enkelte sektorer

Nettskymarkedet ble påvirket av to betydelige trender i forrige kvartal. Det ene trenden er det økte behovet for å kunne gjøre fjernarbeid, inkludert videomøter. Som Digi.no tidligere har omtalt, var det mer bruk av nettsky som var løsningen for Zoom Video Communications da selskapet fikk et umiddelbart behov for å øke kapasiteten på grunn av den ekstreme brukerveksten denne våren.

Den andre trenden er reduserte investeringer i en av sektorene som nå er negativt berørt av koronakrisen.

Veksten bremses litt

Ifølge Canalys, som kun har sett på infrastrukturdelen av nettskymarkedet, har omsetningen i markedet økt med 24,5 prosent til 31 milliarder dollar, fra første kvartal 2019 til første kvartal i år. Som diagrammet nedenfor viser, er noe lavere prosentvis vekst enn det som var tilfellet i fjerde kvartal i fjor, og enda mer sammenlignet med første kvartal 2019.

Den samlede markedsandelen til de fire største nettskyleverandørene i IaaS-markedet fortsetter å vokse. Illustrasjon: Canalys

– Større virksomheter har blitt tvunget til raskt å endre sine strategier for IT-infrastruktur og investeringsprioriteringer som følge av pandemien. Kostnadsreduksjoner og kapitalbeskyttelse er prioriteringer når den globale økonomien svekkes, sier sjefanalytiker i Canalys, Matthew Ball, i pressemeldingen fra selskapet.

– Alt som er relatert til «on-premises», som ikke forbedrer eksisterende initiativer for forretningskontinuiteten, settes i baksetet når selskaper endrer budsjettene for å møte voksende usikkerhet eller sliter med å få tilgang til fysiske datasentre. Samtidig har selskaper verden over umiddelbare behov for fleksibel regnekraft for å støtte fjernarbeid, samarbeid, netthandel og sikkerhet. Nettskyinfrastruktur er en innlysende løsning på kort sikt. Det har vært til fordel for de fleste, om ikke alle de store aktørene i nettskybransjen, mener Ball.

Nedgang for tidligere vekstfaktorer

De fleste har greid å ta unna denne etterspørselen. Unntaket er Microsoft som har hatt kapasitetsproblemer med Azure i enkelte markeder, først og fremst på grunn av den økte bruken av Teams-tjenesten. Dette har ført til at selskapet ikke har kunnet tilby nok kapasitet og enkelte tjenester til alle som har ønsket det.

Samtidig mener Canalys at det også er en annen side ved historien, nemlig at mange av de samme nettskyaktørene som nå opplever økt bruk av tjenestene på grunn av mer fjernarbeid, samtidig opplever nedgang i store, konsulentdrevne prosjekter. Spesifikt nevnes SAP-migreringer, utrulling av hybrid nettsky og andre omstillingsprosjekter som tidligere har bidratt til høy vekst i nettskymarkedet.

Ikke minst gjelder dette i sektorer som på en eller annen måte er spesielt berørte av koronakrisen. Ifølge Canalys inkluderer dette sektorer som overnatting, luftfart, konstruksjon, turisme og produksjon.