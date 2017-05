Den største nyheten i Java 9 kan bli sendt tilbake til tegnebordet

Til tross for iherdig innsats fra Oracle, stemte et flertall av medlemmene av Java Executive Commitee mot planene om et standard modulsystem for Java SE-plattformen, Java 9 Module System. Arbeidet med modulsystemet har pågått i mange år, under navnet Project Jigsaw. Det var opprinnelig planlagt at modulsystemet skulle være inkludert i Java 7, men planene har blitt forskjøvet flere ganger.

Innvendinger

Det er IBM og Red Hat som denne gangen har gått sterkest ut mot det nåværende spesifikasjonsutkastet, Java Specification Request 376 (JSR 376), som komitémedlemmene har stemt over de siste ukene. Generelt går innvendingene ut på at det ikke er enighet i Java Executive Group (EG) om at JSR 376 er klar til bruk.

Red Hat frykter på sin side at implementeringen av JSR 376 vil føre til at eksisterende Java-applikasjoner slutter å fungere.

Kritikk fra Oracle

Begge har fått kraftig kritikk av Mark Reinhold, Oracles sjefarkitekt for Java-utvikling, som leder arbeidet med JSR 376. Han mener at Red Hat lenge har jobbet for å underminere JSR 376, mens IBM får kritikk for å komme med innvendinger først nå. Etter planen skal Java 9 lanseres den 27. juli i år.

– IBMs nye holdning ser ut til å være grunnet i et vagt ønske om «nærmere konsensus» blant EG-medlemmene. Jeg ville også foretrukket mer konsensus, men den er ikke mulig med holdningen til Red Hat Middleware. Jeg kan bare konkludere med at IBM har bestemt at deres interesser er best tjent med å utsette denne JSR-en, og også JSR 379 (Java SE 9), noe som er beklagelig, skriver Reinhold.

– Bør vi utsette denne JSR-en ytterligere – kanskje i flere år – for å oppnå «nærmere konsensus» ved å forfølge et annerledes mål som sannsynligvis vil resultere i en design så oppblåst og kompleks at ingen fungerende utvikler vil noensinne bruke det? Jeg kan ikke se hvordan det vil være i Java-fellesskapets beste interesse, fortsetter han.

Avstemningen

Ifølge Infoworld stemte Azul Systems, Fujitsu Limited, Gemalto M2M GMBH, Goldman Sachs, Intel, MicroDoc, NXP Semiconductors, Oracle, SouJava og V2Com for JSR-en, mens Credit Suisse, Eclipse Foundation, Ivar Grimstad, Hazelcast, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Werner Keil, London Java Community, Red Hat, SAP SE, Software AG, Tomitribe og Twitter stemte imot. Det tilsvarer 11 mot 13 stemmer.

– Fra vårt ståsted er mangelen på konsensus i EG et farlig tegn. Både at ikke alle spørsmål er avklart slik de må være, og at visse spørsmål har blitt merket som løst fra ett enkelt synspunkt, skriver Hazelcast i en kommentar til selskapets nei-stemme.

Ifølge Infoworld opplyser Oracle at det vil kunne skje en ny avstemning innen 30 dager.

