– Denne Android-skadevaren er som å ha en «spion i lommen»

Sikkerhetsselskapet Kaspersky rapporterer nå (via Threatpost) at en ny skadevare til den mobile Android-plattformen er på ferde med et potensielt høyt trusselnivå.

Skadevaren har fått navnet Ghimob og beskrives som en banktrojaner som er i stand til å hente inn informasjon fra en lang rekke ulike applikasjoner uten at brukeren vet om det.

Retter seg mot Europa

Trojaneren har sitt utgangpunkt i Brasil, hvor også de fleste ofrene befinner seg, men ifølge Kaspersky er programvaren i ferd med å foreta en storstilt ekspansjon som blant annet omfatter det europeiske kontinentet.

Ved å analysere skadevaren har sikkerhetsselskapet funnet til sammen 153 apper som programvaren spionerer på. Blant disse er apper tilknyttet flere europeiske banker i Tyskland og Portugal, og skadevaren fokuserer også på apper relatert til kryptovaluta og internasjonale betalingssystemer.

– Ghimob er en vaskeekte spion i lommen din; straks en infeksjon er gjennomført kan hackeren få fjerntilgang til den infiserte enheten og fullføre svindel-transaksjoner med brukerens mobiltelefon for å unngå sikkerhetsfunksjoner implementert av finansinstitusjoner og alle deres anti-svindel-systemer, skriver Kaspersky.

Sofistikert

Programvaren skal ha rekke sofistikerte funksjoner. Den er blant annet i stand til å registrere emulatorer og feilsøkingsprogrammer, og dersom den finner slike sletter den seg selv automatisk.

Den er også i stand til å legge inn en svart skjerm eller åpne nettsider i fullskjermformat som brukes til å skjule transaksjoner som hackerne utfører i bakgrunnen via apper som brukeren har åpnet. Skadevaren kan til og med gjøre opptak av låsemønsteret på skjermen og spille dette av igjen senere for å låse opp enheten.

I tillegg kan Ghimob den blokkere brukeren fra å avinstallere programvaren, og fra å restarte eller slå av enheten.

Kaspersky sier skadevare hovedsakelig sprer seg gjennom ondsinnede e-postvedlegg, og selve programvaren skjuler seg under legitime navn, deriblant Google-tjenester og WhatsApp-oppdateringer.

Flere tekniske detaljer kan du finne hos Kaspersky Labs.