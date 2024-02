Denne bærbare PC-en kombinerer gjennomsiktig skjerm med kunstig intelligens

Den store Mobile World Congress-messen (MWC) er i gang, og som vanlig er elektronikkprodusentene ivrige etter å avduke sine seneste kreasjoner. Blant deltakerne er kinesiske Lenovo, som nå har vist frem en laptop utenom det vanlige.

I Lenovos seneste lass av nye Thinkpad- og Thinkbook-modeller befinner det seg nemlig en konseptmodell som byr på intet mindre enn en gjennomsiktig skjerm – som gjør den til den første i sitt slag i verden, ifølge produsenten.

«Integreres» med miljøet

Den gjennomsiktige skjermen, som er av typen mikro-LED med en størrelse på 17,3-tommer, markedsføres av Lenovo som noe mer enn bare en gimmick.

Ifølge produsenten skal skjermens gjennomsiktige egenskaper sette PC-en i stand til å «integreres» med miljøet og samhandle med ekte objekter. Kunstig intelligens (KI) skal visstnok også spille en rolle i skjermens virkemåte.

– Ved hjelp av KI-generert innhold åpner den gjennomsiktige skjermen opp nye muligheter for samarbeid på arbeidsplassen og effektivitet, ved å muliggjøre interaksjon med fysiske objekter og overlegge digital informasjon for å skape unikt, brukergenerert innhold, skriver Lenovo i sin beskrivelse.

Akkurat hvordan dette skal fungere i praksis, er ikke umiddelbart åpenbart, og detaljene er ennå noe mangelfulle.

Lenovo hevder videre at PC-en lar brukere sømløst veksle mellom tastaturet og det som tilsynelatende er en integrert tegnebrett-funksjonalitet, og det følger med en egen penn til dette formålet.

Flere satser på gjennomsiktighet

Den kinesiske PC-giganten er ikke de eneste som sysler med gjennomsiktig skjermteknologi. For ikke lenge siden rapporterte Digi.no om en ny OLED-TV-modell fra LG på 77 tommer som også har en transparent skjerm.

Også LG mener at det transparente designet tjener en konkret nyttefunksjon, ved at TV-en blir «usynlig» og lettere passer inn i stuens øvrige interiør når den ikke er i bruk.

På denne måten trenger man for eksempel ikke å ta like mange praktiske hensyn når det gjelder hvor i rommet TV-en skal plasseres, noe som legger til rette for langt større fleksibilitet.

PC.-en kan gå i ett med bakgrunnen, i den grad det er en ønskelig egenskap. Foto: Lenovo/YouTube

Formodentlig er Lenovos nye PC-modell designet på bakgrunn av lignende ideer. I en markedsføringsvideo av PC-en demonstreres det blant annet hvordan maskinen kan gå i ett med dekorative bakgrunner når gjennomsiktighetsfunksjonen er aktivert.

Den andre sørkoreanske giganten, Samsung, viste også frem et lignende konsept med en gjennomsiktig micro-LED-skjerm som ennå kun er en prototyp. Tidligere har også blant andre Xiaomi vist frem gjennomsiktige prototyper.