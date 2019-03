Det mye som kan gjøres for å forsterke sikkerheten til nettsteder og webapplikasjoner. Dette gjelder også nettsteder som kjøres i webhoteller. Det er i stor grad nettstedeieren selv som må sørge for sikkerheten. For at det skal være enkelt å komme i gang, er ting sjelden så avsperret og begrenset som det bør være.