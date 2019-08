Denne laptopen har to skjermer. Den minste er på 14 tommer

Asus lanserte i dag den bærbare PC-en ZenBook Pro Duo (UX581) i Norge. Det mest spesielle med maskinen er at den er utstyrt med ikke bare én, men to ganske store skjermer. Den minste av disse er en berøringsskjerm på 14 tommer og dekker hele bredden rett over tastaturet. Den kalles for ScreenPad Plus, har en oppløsning på 3840 x 1100 piksler (32:9) og kan brukes som en ordinær sekundærskjerm eller gi tilgang til det som skal være tidsbesparende funksjonalitet fra Asus ScreenXpert-programvaren.

NumberPad

En annen spesiell egenskap er at touchpaden er plassert til høyre for tastaturet og også kan gjøre nytten som et LED-opplyst, numerisk tastatur som kan aktiveres med en egen knapp. Asus kaller dette for NumberPad. Også enkelte tidligere Asus-modeller leveres med dette, men da vanligvis med touchpaden plassert nedenfor tastaturet.

Hovedskjermen til PC-en er OLED-basert, har en diagonal størrelse på 15,6 tommer med en oppløsning på 3840 x 2160 piksler. Dette drives av GPU-en GeForce RTX 2060 fra Nvidia som har 6 gigabyte med VRAM av typen GDDR6 å jobbe med.

For å sørge for nok kjøling har laptopen en egen Turbo Fan-knapp som brukeren til enhver tid kan aktivere for å forsterke kjølingen. Hovedskjermen er dessuten hengslet slik at den bakre delen av maskinen løftes en anelse, slik at mer luft slipper til på undersiden av maskinen.

Flere utgaver

Under skallet kommer PC-en i flere utgaver. Det kan velges mellom en Core i7- eller en Core i9-prosessor, 16 eller 32 gigabyte med RAM og to ulike PCIe-baserte SSD. Den største er på 1 terabyte. Ifølge Asus er veiledende pris på den enkleste modellen 26.999 kroner. Toppmodellen ser ut til å være tilgjengelig i norske butikker for rundt 36.000 kroner.

Maskinen er brukbart utstyrt med porter og andre kommunikasjonsmuligheter, inkludert en port med støtte for Thunderbolt 3 og innebygd støtte for Wi-Fi 6 med Gig+ (802.11ax). Noen ethernet-port ser den derimot ikke ut til å være utstyrt med.