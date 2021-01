Test av Samsung Galaxy S21: Vi lar oss imponere

For de fleste er det kameraene som er den viktigste egenskapen i en ny telefon. Det er også her mobilprodusentene setter inn mest energi for å legge seg foran.

Samsung har gått sin egen vei med den blodferske toppmodellen S21 Ultra. Men de har også latt seg inspirere, eller «hermet etter», Huawei som sist sommer lanserte sin toppmodell P40 Pro pluss med doble telekameraer. Et på 3X og et periskopmontert på 10X. Men siden den i praksis er død i markedet får S21 Ultra herske alene på teletoppen .

Det er viktig å være oppmerksom på forskjellen på digital zoom og optisk forstørrelse. Med fire kameraer som forstørrer 0,6x, 1x, 3X og 10x kameraene får du et særdeles skarpt bilde. Men når du velger en annet forstørrelse må programvaren interpolere ut fra nærmeste optiske bilde. Det er grunnen til at det er et 3X kamera her. Avstanden mellom optisk 1X og 10X er for stor til å overlates til programvare.

Siktehjelp

Forgjengeren S20 Ultra hadde et 4x periskopmontert telekamera, men det hindret ikke Samsung å innføre 100x digitalzoom. Det vil si at de forstørret bilde 25 ganger ut fra største optiske forstørrelse. Selv om de brukte en veldig høyoppløst sensor gikk det dårlig. Svært dårlig. Med Note20 Ultra, som hadde 5x optisk forstørrelse, tok de rev i seilene og hevdet at 50x var maks. Det vil si 10x digital forstørrelse oppå den optiske. Det gikk bedre.

Med S21 Ultra er de tilbake til 100x, men nå har de 10x optisk som utgangspunkt. Det betyr samme digitale forstørrelse som Note-en. Og med bedre AI-basert programvare går det faktisk ikke så galt. Ikke det at vi vil anbefale 100x, men bildene blir veldig mye bedre enn med S20 Ultra.

Nattfunksjon: Bilder tatt i et veldig mørkt rom. Fra venstre: S21 Ultra, Iphone 12 Pro Max og Note20 Ultra. Klikk for å forstørre Foto: Odd Richard Valmot

Her kommer også en annen forbedring inn. Med S20 Ultra var det nesten umulig å sikte seg inn på et motiv når det ble forstørret 100x i skjermen. Nå bruker Samsung teknologi til å stabilisere bildet. Når du holder telefonen sånn noenlunde i ro i litt over et sekund skjønner den hva du prøver å fokusere på og stabiliserer bildet. Zoom Lock kaller de funksjonen, som faktisk fungerer veldig bra. Det mangler jo ikke på omkringliggende bildeinformasjon når du forstørrer så mye, så her handler det jo bare om å flytte rundt på utsnittet så det «roer seg».

Andre generasjon bildesensor

Men selv om 100x fremdeles ikke imponerer så gjør 30x det. Det å forstørre digitalt tre ganger klarer programvaren veldig godt og det er lett å kåre telefunksjonene til de beste på markedet. Med god margin. Se karusellen nederst i saken hvor S21 Ultra tar bildet optisk forstørret, mens Iphone 12 Pro Max og Note20 Ultra må spe på med digital forstørrelse. Note med 2X ekstra og Iphone med 4X.

Med S20 Ultra kom Samsung med sin nyutviklede 108 MP sensor. S21 Ultra har fått generasjon 2 av sensoren og den er tydelig forbedret. Når vi tar detaljerte bilder i full oppløsning klarer den å gjengi farger og gradienter bedre enn forgjengeren. Den er også mer lysfølsom og det kan ses på bilder som er tatt med svært dårlig belysning. Dette er faktisk det beste mørkekameraet vi har prøvd. Det er jo ikke bare sensoren som spiller inn her, selv om det hjelper. Slik fotografering handler om programvare, og det virker som om Samsung virkelig har fått dreisen på funksjonen som Huawei var først ute med å ta i bruk.

Natta

Når vi sammenlikner bilder fra snøfylt natur i mørket tatt med S21 Ultra med bilder fra Note20 Ultra og Iphone 12 Pro Max er det ikke store forskjeller. Men når vi tar bilder i et svært mørkt rom så skinner S21 Ultra. Det er nesten magisk hvordan den kan framkalle det som er der fra mørket. Den parkerer de to andre og viser at den nye 108 MP sensoren med tilhørende programvare er mye bedre enn den forrige utgaven som sitter i Note20. Iphone 12 Pro Max er litt bedre enn sist vi testet den. Sannsynligvis på grunn av en oppgradering. Men den er ikke i nærheten av S21 Ultra.

Makro

Telefonen har ikke såkalt makrokamera som kan forstørre objekter. Men med ultravidvinkelen som har dual piksel fokusering og vidvinkelkameraet med laserfokus kan den gjøre jobben likevel. Den kan ikke forstørre så mye som enkelte andre, gjerne billigtelefoner som har makro i stedet for tele, men du kan fotografere inntil 5 cm unna. Det kan hevdes at dette gjør jobben til et makrokamera og at du i praksis har fem kameraer bak.

Funksjonen Samsung kaller «ett opptak» har fått mer funksjonalitet, slik som å produsere en høydepunktvideo. Her tar man video og stillbilder med flere kameraer og krydrer det hele med AI –ikkert noe en del vil synes er fantastisk. Vi mener dette er greit av og til, men at de fleste vil bruke stillbilder og video på vanlig måte.

Bedre videofunksjonalitet

S21 Ultra har fått noen fine forbedringer til video. Spesielt den de har kalt regissørens visning er nyttig. Her ser du de tre kameraene bak og selfiekameraet foran samtidig i små vinduer og kan veksle mellom dem mens du filmer.

Nå er det mulig å filme i UHD med alle kameraene på baksiden og på det forsiden. Med den svære vidvinkelen er det mulig å filme i 8K. Både i 25, 30 og 60 bilder i sekundet. Det kunne forgjengeren også. Spørsmålet er om det er verdt å bruke så mye data for å være framtidssikker. Spesielt når vi vet at det er nesen umulig å se forskjell på UHD i 4K og 8K selv for dem som har en gigantisk skjerm med høyeste oppløsning.

Matt: De fleste mobiler har en blank bakside. De nye S21 modellene har matt bakside. Foto: Odd Richard Valmot

Når man videofilmer med Pro-innstillingene kan kameraet også bruke mikrofonene i øreproppene til å fange tale bedre. Det har vi ikke testet, men vi antar at dette fungerer som det skal.

Bedre prosessorytelse har gjort at telefonen kan filme såkalt supersteady video i 60 bilder i sekundet. Før klarte den bare 30.

Den lager også bedre video i mørket. Filmer du i 60 bilder i sekundet bytter den til 30 når det blir for mørkt og den øker lukkertiden.

Det er lett å fastslå at S21 Ultra har den beste mobilskjermen vi noen gang har sett. Samsung oppgir 25 prosent høyere maks lysstyrke og 50 prosent høyere kontrast. Det er svært høye siffer som kanskje lar seg måle under visse betingelser. Så heftig framstår den ikke i praksis. Vi nøyer oss med å kåre den til den beste skjermen vi har sett.

Samsung har også forbedret den dynamiske oppdateringsfrekvensen. Nå kan den justere seg mellom 10 og 120 Hz avhengig av hva man ser på. Skrolling i nettsider og spill blir best ved de høye frekvensene.

Nok strøm

S21 Ultra har det samme 5 Ah batteriet som forgjengeren. Det er svært. Selv om vi har hatt telefonen bare i et par dager ser det ut som batterilevetiden er blitt vesentlig bedre. Det er flere årsaker som kan forklare det. Prosessoren bruker mindre strøm. Det gjør overgangen til raskere DDR 5 RAM også. Visstnok hele 30 prosent, selv om et slikt imponerende tall bare er en liten forklaring i det totale strømforbruket. Da spiller nok forbedringen i Android 11 en større rolle.

Skjermen, med den høyere lysstyrken, burde bruke litt mer om man setter den til full lysstyrke, men kanskje mindre om man lar den regulere seg selv. Ikke minst fordi den kan justere seg ned til en oppdateringsfrekvens på hele 10 Hz når det ikke trengs mer.

Ytelse

I Europa leveres S21-modellene med Samsungs egen Exynos 2100 prosessor. I USA bruker de Qualcomms topp-prosessor Snapdragon 888. I tidligere modeller var det slik at vi fikk «fattigprosessoren» mens amerikanerne fikk en som var raskere og brukte mindre strøm.

Her har Samsung tatt grep. De vet at det kommer til å bli en kamp om å ha den raskeste og mest strømsparende prosessoren basert på ARM-arkitektur. Apple har vært en vekker for hele prosessorindustrien. Vi har ikke testet noen mobil ennå med Snapdragon 888, så vi får se hvordan den gjør det sammenliknet med Exynos.

WiFi 6e

Så vidt vi vet er S21 den første telefonen om kommer med WiFi 6e. E står for Extended og betyr at den er klar for det nye WiFi-båndet på 6 GHz. Det er ikke godkjent i Norge ennå, men vil bety en svært stor kapasitetsøkning når det kommer. Det er bare et spørsmål om tid før det er internasjonal enighet om dette, men det skal mer enn en godkjenning til. Ruterne må også byttes ut med nye som fungerer med 6 GHz.

UWB

Samsung har også bygget inn UWB radioteknologi inn i telefonen. Det gjorde Apple allerede med Iphone 11. Poenget med teknologien, som fungerer i et svært høyt frekvensbånd, er å kunne bruke det til å finne ting med centimeters nøyaktighet og bruke svært lite strøm. I fremtiden vil UWB kunne brukes på bilnøkler og mye annet. Vi er i starten av en innovasjonssyklus, men det er greit å være forberedt. Samsung har lansert små brikker, Smart Tags, som vil kunne festes på ting for gjenfinning.

Bedre fingersensor

Samsung bruker en ultralyd fingeravtrykksensor på toppmobilene. Den er langt fra så rask som optiske avlesningsteknologi, men mye sikrere. S21 har fått en 70 prosent større sensor og det hjelper litt på hastigheten.

Ytelsestestene

I forhold til den prosessoren som satt i den forrige toppmodellene til Samsung Galaxy S20 Ultra og Note20 Ultra, Exynos 990, så sørger Exynos 2100 i S21 Ultra for vesentlig bedre ytelse. Vi har aldri testet en Android-telefon med bedre ytelse på 3DMark og Geekbench 5. Den eneste telefonen som slår den er Iphone 12 Pro, men bare på Geekbench 5 Single og Geekbench 5 Compute. Testet med 3DMark Sling Shot Extreme (OpenGL) og Geekbench 5 Multi er S21 raskere.

Penn

Med S21 Ultra har for første gang pennfunksjonaliteten blitt tilgjengelig utenfor Note-serien. Men her brukes ikke Bluetooth til å kommunisere med en S-pen. Det gir pennen en del ekstra funksjonalitet som å styre presentasjoner, men det er ikke det som gjør at man kan skrive på skjermen. Det er teknologi fra Wacom som ligger som et supertynt usynlig sjikt bak skjermen. Det kommuniserer med en spole i tuppen av pennen som også aktiverer en liten boble av menyer når pennen er en cm fra skjermen.

Note-pennen fungerer fint, men en litt større og mer grepsvennlig penn kan kjøpes sammen med et deksel som holder pennen på plass. Det at pennen har spredt seg på denne måten kan bety at Note-serien blir borte. Det er lett å gjette på at Samsung vil bruke høstlanseringen til brettemobiler i stedet.

S21 Ultra Note 20 Ultra Iphone 12 Pro Max Tykkelse på telefon 9,1 mm 8,5 mm 7,5 mm Tykkelse med kamerautstikk 11,2 mm 12 mm 10,2 mm

Tynnere pakke

De som kjøper telefonen vil få en mye tynnere pakke enn det som har vært vanlig. Samsung har gjort som Apple og droppet både lader og ørepropper. De færreste vil føle noe savn. Ladere har de fleste i bøtter og spann og øreproppene har de fleste lagt i skuffa fordi de bruker noe bedre. Selv om S21 Ultra er dyr har Samsung i hvert fall introdusert den litt billigere enn forgjengeren for å reflektere det de ikke leverer med telefonen. Det har ikke Apple gjort.

Modellen med 256GB ROM og 12GB RAM koster 14 990 kroner. Iphone 12 Pro Max med like mye ROM, men med 6 GB RAM koster 16 290.

Det er verdt å merke seg at de som bestiller S21 Ultra før salgsstart den 29. januar vil få de nye øreproppene Galaxy Buds Pro og en SmartTag for 99 kr.

Pluss

Virkelig imponerende kameraer

Veldig god skjerm

Ytelse

Har fremtidsrettet teknologi

Veldig god batterikapasitet

Kan bruke penn

Minus

Ingen ting utenom prisen

Karakter 10/10