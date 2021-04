Denne tjenesten lar deg «prøvekjøre» Android med en Iphone

Konkurransen på mobilmarkedet er som kjent knallhard. I den forbindelse har en av de dominerende aktørene nå kommet med et nytt påfunn for å prøve å lokke folk over fra hovedkonkurrenten – med et visst glimt i øyet.

Samsung har nemlig lansert en ny tjeneste kalt «iTest» – en nettside som gir brukere en aldri så liten smaksprøve på Android med en iOS-basert enhet. Dette skriver blant andre nettstedet MacRumors.

Lar deg skanne en QR-kode

Tjenesten får man tilgang til ved å skanne en QR-kode på nettsiden med mobilen og installere en webapplikasjon som legges som snarvei på hjemskjermen. En demonstrasjon finner du i videoen nederst i artikkelen.

Deretter får man tilgang til et simulert Samsung Galaxy-miljø med apper, tjenester og innstillinger slik man finner dem på en Android-enhet – dog riktignok ikke med fullverdig funksjonalitet.

Påfunnet gir likevel en ganske god innføring i mye av hovedfunksjonaliteten i Android og hvordan den skiller seg fra iOS-miljøet – nyttig dersom man for eksempel vurderer å bytte beite på mobilfronten.

Tjenesten ser i utgangspunktet ut til å rette seg mot brukere i New Zealand i skrivende stund – derav URL-adressen – men alle kan altså prøve den ut.

Forbigått av Apple på markedet

Det simulerte Android-miljøet byr på en del humoristiske vendinger, som indikerer at det ikke er et fremstøt som er ment å bli tatt 100 prosent seriøst,. Påfunnet kan nok hovedsakelig ses på som et kreativt markedsføringsstunt fra Samsungs side.

Som digi.no rapporterte tidligere i år snek Apple seg forbi Samsung som verdens største mobilprodusent i fjorårets siste kvartal, for første gang på flere år med solid Samsung-ledelse på markedet. Den sørkoreanske giganten opplevde en betydelig nedgang i markedsandel.

At Samsung nå ser etter nye markedsføringsteknikker fremstår derfor ikke som direkte overraskende.