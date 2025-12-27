Denne roboten «føler» som en menneskehånd

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

– Gripeevnen har vært en kjent utfordring for roboter i lang tid, men nå har vi endelig funnet en løsning, forteller Sintef-forsker Ekrem Misimi.

Han har viet forskningen sin til å finne ut hvordan vi kan gi roboter egenskaper som gjør dem i stand til å håndtere vanlige gjenstander, inkludert sårbare og ettergivende objekter, som tomat og fisk.

En utfordring

Sammen med Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA har et forskerteam ved Sintef, ledet av Misimi, studert hvordan vi kan lære roboter såkalte taktile ferdigheter.

Arbeidet ble først presentert på Iros, en av verdens største og mest innflytelsesrike forskningskonferanser innen robotikk, i sommer, og det er nå vitenskapelig publisert.

En av de største utfordringene har vært roboters evne til å oppdage og reagere på de aller første tegnene til at objektet de holder, begynner å slippe. Dette er krevende fordi det involverer komplekse, romlige og tidsmessige fenomener, ifølge forskeren.

– Når vi tar fingrene rundt et objekt og løfter det opp, skjer det en rik tolkning av det vi ser og føler. Hjernen vår, gjennom signaler fra huden i fingrene, danner et taktilt kart over kontaktflaten, forklarer Misimi.

Glatt kopp – fylt med vann. Men ikke noe problem å skjønne for roboten, som lett klarer å gripe og holde den. Foto: Henriette Krogness/Gemini

Utfordringen er at ting har ulik overflatetekstur og materialegenskaper. Dermed må roboten gjøres i stand til å tolke disse unike kartene hver gang den griper et objekt.

Tyngdekraften gjør det enda mer komplekst. For det første er ikke grepet nok. Det må justeres dynamisk, altså strammes etter behov for å unngå at objektet glir ut, faller ned og blir ødelagt.

– Et kjent eksempel som kan forklare fenomenet, er når man fyller en flaske med vann. Da kan vekten av vannet gjøre at den begynner å gli ut av hånden vår. For å forhindre at flasken glipper, må vi justere grepet, forklarer Misimi.

For roboter er det en stor utfordring å oppdage og reagere på slike hurtige, små endringer i kraft og friksjon – og samtidig ikke ødelegge objektet.

Slik lærte forskerne roboten å føle

Fram til nå har roboter lært å oppdage at grepet slipper ved å løsne grepet litt etter litt til objektet faller. Problemet er bare at det ikke er dette som skjer i virkeligheten.

– Vi mennesker har en utrolig rik berøringsfølelse. Denne gir oss detaljert informasjon om hvordan et objekt beveger seg og hvor hardt vi må klemme. Det mangler roboter.

Løsningen ble å bruke bildedata fra taktile sensorer. Deretter ble roboten utstyrt med myke gripefingre og innebygde kameraer som gir informasjon om objektet i 3D.

– Etter hvert som den myke overflaten i grepet skifter form, registrerer kameraet hvordan kontakten endrer seg. Det gjør at vi kan etterligne den sensoriske opplevelsen mennesker får gjennom fingrene. Roboten kan dermed vurdere hvor god kontakten er mellom grepet og objektet. På denne måten har vi lært roboten vår å «føle», forklarer Misimi.

99 prosent nøyaktighet

Men roboten må også lære å håndtere ulike former og størrelser.

Til dette brukte forskerne bilder av 30 forskjellige hverdagsobjekter med ulik form, tekstur og materiale. Så la de til KI-algoritmer som likner på det Chat GPT bruker. Disse ble tilpasset visuelle data, i stedet for tekst.

Slik ser robotens «fingertupper» ut. De mange sensorene kan kjenne om overflaten er glatt eller ru og registrerer vekten. Trykket justeres deretter. Foto: Henriette Krogness/Gemini

Den avanserte algoritmen gjør det mulig for roboten å fokusere på de viktigste delene av bildene for å oppdage når et slipp er i ferd med å skje, slik at den kan reagere i tide og justere grepet for å forhindre at objektet glir ut.

Nå klarer roboten å oppdage slipp på objekter med ulik form, tekstur og materiale som den aldri har sett før, i 99 prosent av tilfellene.

– Det er et viktig gjennombrudd i utviklingen av taktil intelligens og et avgjørende skritt mot å gjøre roboter i stand til å utføre nye, mer komplekse oppgaver i industrien og hverdagen i fremtiden, sier Misimi.

