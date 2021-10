Denne sikkerhetsnøkkelen bruker fingeravtrykk til å logge inn på kontoene dine

Både fysiske sikkerhetsnøkler og biometriske sensorer er utbredte måter å foreta innlogginger på, og er vesentlig sikrere enn den vanlige passordmetoden. Nå har Yubico kombinert disse to metodene i ett og samme produkt, melder selskapet på nettsidene sine.

YubiKey Bio er navnet på en ny serie av fysiske sikkerhetsnøkler som kommer med en innebygget fingeravtrykk-avleser.

Flere fordeler

Hensikten med det nye produktet er ifølge produsenten å tilby et ekstra sikkerhetslag, men også en biometrisk løsning som er bærbar i stedet for bygget inn i andre enheter – som ofte er tilfellet med fingeravtrykklesere.

Det skal gi større fleksibilitet og bekvemmelighet, bedyrer Yubico. I tillegg risikerer man ikke å miste tilgangen til den biometriske sensoren, slik man vil dersom man mister enheten som har sensoren innebygget.

En av de viktigste fordelene er imidlertid at man ikke trenger en PIN-kode for å bruke sikkerhetsnøkkelen, noe man vanligvis må benytte i tandem med det å plugge inn nøkkelen før man logger inn på kontoene.

Som Yubico påpeker er nøkkelen dermed godt forberedt på den helt passordfrie fremtiden, som vi nå har begynt å se de første tegnene på. Nylig kunngjorde for eksempel Microsoft at de nå tilbyr passordfri innlogging på alle sine kontoer.

800 kroner

De nye Yubico Bio-nøklene kan imidlertid fremdeles brukes med PIN-kode dersom fingeravtrykkleseren av en eller annen grunn ikke fungerer, opplyser produsenten.

Nøklene kommer i både USB C- og USB A-versjoner, og har i likhet med de andre Yubico-produktene en smidig formfaktor som ikke tar opp mye plass. De har støtte for FIDO2/WebAuthn- og U2F-standardene.

Yubico opplyser at forsøkte å gjøre maskinvaredesignet så sikkert som mulig. Nøklene har det produsenten kaller et trippelt brikkedesign som innebærer at de biometriske dataene lagres i et separat element som beskytter mot fysiske angrep fra uvedkommende.

Yubico Bio-nøklene kan kjøpes fra selskapets nettbutikk nå, og prisene ligger på 80 euro for USB A-utgaven og 85 euro for USB C-versjonen – rett under 800 og 850 norske kroner. De er dermed en del dyrere enn de øvrige sikkerhetsnøklene selskapet tilbyr.

Mer informasjon kan du finne på produktsiden.