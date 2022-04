Selskapet kom med sine første telefoner i 2021. Maskinvaren er ikke veldig spesiell. Den tyske produsenten Gigaset (tidligere Siemens) lager telefonene, og Volla Phone legger på egen software før de selger telefonen til sine kunder.

De to første telefonene som Volla lanserte var Volla Phone, og Volla Phone X. De er basert på Gigasets GS290 og GX290. Volla selger telefonene cirka 100 euro dyrere enn Gigaset.

Nå kommer selskapet med en ny telefon, denne er også basert på en Gigaset enhet, denne gangen GS5. Volla har valgt å kalle den nye telefonen Volla Phone 22. Volla har med alle sine enheter gitt kundene valget mellom å kjøre Vollas egen Android-versjon VollaOS, eller Linux-distroen til mobil, Ubuntu Touch.

To operativsystemer

Siden Volla lanserte sine første telefoner, har de tilbudt telefonene sine med Volla og Ubuntu Touch. Nye Volla Phone 22 skal ifølge Volla gjøre det like lett å installere nytt operativsystem som det er å installere en applikasjon. I en markedsføringsvideo på folkefinansieringsnettstedet Kickstarter, viser de hvor enkelt det er å installere et nytt operativsystem. Ved siden av Ubuntu og Volla OS gir Volla deg også muligheten til å installere finske SailfishOS, som er basert på Nokias gamle MeeGo system, samt linux-distroene Droidian, Manjaro og Nemo Mobile i installeringsmenyen.

Slik ser menyene ut for valg av operativsystem ut i VollaOS Illustrasjon: Volla

Telefonen lar deg ha flere operativsystem installert samtidig, men krever at du har et minnekort i telefonen for å få det til. Volla sier de jobber med å gjøre det mulig å legge flere operativsystem på internminnet. Med en intern-lagring på 128Gb er det nok fornuftig å legge til et minnekort hvis man skal kjøre flere operativsystem.

Googlefritt

Det store salgsargumentet til Volla er at telefonene deres er sikre, og frie for sporing. VollaOS er basert på Android sin åpne kildekode, kjent som AOSP. Selskapet har sørget for at det ikke er noe google igjen i operativsystemet, og laget en Android-versjon som Volla selv sier er personvernsfokusert.

VollaOS er en versjon av Android, som Volla har utviklet. Illustrasjon: Volla

Volla sitt operativsystem er ikke bare basert på å ikke ha Google-oppkobling, og skyfrie tjenester. Telefonene kommer også forhåndsinstallert med en VPN-tjeneste og meldingsappen har integrert meldingsappen Signal.

Volla forventer å ha telefonen ute hos kunder i juli i år, og selger telefonen til 398 euro. Til sammenlikning selger Gigaset samme telefon, uten Volla sin programvare til 299 euro.