Derfor er Google Instant lagt ned

For syv år siden kom Google med ny funksjonalitet som skulle gjøre det mye raskere å få opp relevante treff i søkemotoren.

Med inntasting tok det rundt 9 sekunder å foreta et ordinært søk. Ved å gjette hva brukerne søkte etter fra første tastetrykk, kunne svartiden reduseres til mellom 2 og 5 sekunder, het det da Google Instant ble lansert.

Nyvinningen fikk stor oppmerksomhet og ble beskrevet som et markant skifte i hvordan vi søker, ved å laste inn søkeresultater fortløpende.

Google skal fortsatt gjette hva du skriver i selve søkefeltet, det er en annen funksjonalitet kalt autofullfør – hvor de prøver å forutse og gir en liste du kan velge fra, men søkeresultatene kommer ikke lenger opp automatisk.

Den stadig økende andelen mobilbrukere er årsaken til at Google Instant nå er lagt ned.

Ifølge Search Engine Land blir over 50 prosent av alle googlesøk gjort på en mobiltelefon. Nettstedet viser til en uttalelse de har fått fra Google:

– Vi lanserte Google Instant tilbake i 2010 med mål om å tilby brukerne informasjonen de trenger så raskt som mulig, mens de tastet inn fra pc-en. Siden den gang har mange flere av søkene gått over til mobilen, der både inntasting, interaksjon med brukerne og begrensning i skjermstørrelsen er ganske annerledes. Vi har derfor bestemt oss for å fjerne Google Instant, for heller å jobbe med å gjøre søk raskere og mer fleksibelt på alle typer enheter.