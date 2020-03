– Det blir ansett som positivt om man går på trynet

SAN FRANCISCO (Digi.no): Norske Megacool er et av en håndfull norske selskaper med permanent base i IT-hovedstaden Silicon Valley. Vi møtte daglig leder, Aurora Klæboe Berg og hennes to norske medspillere på taket til kontorlokalet deres midt i San Francisco for å ta en prat om hvordan det er å starte et IT-selskap i USA som nordmenn.