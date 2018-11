Det dramatisk ytelsestapet med Linux 4.20 er kraftig redusert

For en knapp uke siden skrev digi.no at en CPU-sikkerhetsoppdatering som følger med versjon 4.20 av Linux-kjernen, kan føre til betydelig ytelsessvikt i forbindelse med en rekke oppgaver.

På grunn av ytelsessvikten tok Linux-skaperen Linus Torvalds derfor til orde for at hele den aktuelle mikrokodeoppdateringen, som gjelder Spectre v2-sårbarhetene i Intel-prosessorer, og som kalles for STIBP (Single Thread Indirect Branch Predictors), burde droppes. Nå har Intel kommet fram til en mindre dramatisk løsning.

Et viktig poeng som ikke kom så tydelig fram den gang, er at versjon 4.20 ennå ikke er utgitt i en stabil utgave. Den omtalte ytelsestestingen ble gjort på en lanseringskandidat. Den stabile utgaven av Linux 4.20 ventes først om en måneds tid, så det er fortsatt åpent for at det kan skje endringer.

Betinget deaktivering av Hyper-Threading

Samme dag som digi.no skrev den første artikkelen om dette temaet, omtalte nettstedet Phoronix at Intel har kommet med en oppdatert utgave av den aktuelle patchen hvor det har blitt gjort noen endringer som i betydelig grad kan redusere ytelsestapet.

For det første er støtter de nå at STIBP kan deaktiveres når en annen sikkerhetsfunksjon, Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), er aktiv eller i bruk. Den nye versjonen av patchen skal også tillate at STIBP aktiveres manuelt og bare i forbindelse med prosesser hvor minnet ikke kan dumpes. Dermed vil ikke det store ytelsestapet som oppstår med STIBP berøre hver eneste prosess på systemet.

Ikke full enighet

En diskusjon mellom Linus Torvalds og Tim Chen fra Intel om denne nye patchen, er tilgjengelig her. Torvalds er stadig ikke helt overbevist, men hovedproblemet med den forrige versjonen av STIBP-patchen ser nå ut til å være løst. Nye ytelsestester gjort av Phoronix viser at ytelsesnivået med den betingede STIBP-patchen er på omtrent samme nivå som Linux 4.19.

Arbeidet med å bygge inn STIBP-patchen i stabile utgaver av eldre versjoner av Linux-kjernen («back-porting»), skal ha blitt satt på vent.

