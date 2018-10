Nye tiltak skal få slutt på dette når Torvalds nå er tilbake ved roret: «WHAT THE F*CK IS GOING ON?»

Linus Torvalds klarte ikke å holde seg borte fra Linux-samfunnet i mer enn noen få uker. Nå er finnen tilbake på toppen av tronen. Med endrede etiske retningslinjer for hele selskapet, forventer resten av utviklersamfunnet at Torvalds klarer å oppføre seg i fremtiden.

Torvalds møtte 40 av sine vedlikeholdssjefer (Linux kernel maintainers) i Skottland denne uka. Dette er første steget på veien tilbake ved Linux-roret for finnen, skriver Zdnet.

Tredde tilbake i september

I midten av september skrev Torvalds i sin ukentlige oppdatering til Linux-utviklere verden rundt at han valgte å ta seg en pause fra sjefsrollen, etter at han ble konfrontert med sin mangeårige oppførsel.

Episodene fra Torvalds har vært mange og innholdsrike, som vist i en sak av britiske The register:

Red Hat-utvikler Mauro Carvalho Chehab fikk så hatten passet da han i 2012 prøvde å gi en forklaring på hva som gikk galt etter en kernel-patch. «Mauro, SHUT THE FUCK UP!»

«WHAT THE F*CK»

«WHAT THE F*CK IS GOING ON?» - skrev finnen om en patch som ble sluppet til Linux-kjernen i 2018, og fortsatte med å kalle hele pakken for: «COMPLETE AND UTTER GARBAGE.»

– Denne uka ble jeg konfrontert av utviklermiljøet til Linux om min manglende evne til å lese folks følelser. Mine angrep via epost har være både uprofesjonelle og uberettigede – spesielt de gangene jeg har gått til personangrep.

– Disse angrepene har gitt mening for meg siden de har vært et ledd på veien til å gi ut en bedre «patch», men jeg skjønner nå at dette ikke har vært OK – noe jeg er veldig lei meg for, skrev 48-åringen i oppdateringen.

Greg Kroah-Hartman er en av hovedmennene bak Linux-utviklingen sentralt. Han ledet stiftelsen da Linus Torvalds var fraværende.

Slitt med andes følelser

Linux-faren skrev at han hadde slitt med å sette seg inn i andre menneskers følelser hele livet, og at dette hadde skapt problemer for ham på et emosjonelt plan i en årrekke.

Han konkluderte med at han måtte endre egen oppførsel, og trakk seg følgelig fra sjefsrollen for å ta grep.

– Jeg kommer til å bli borte fra utviklingen en liten stund slik at jeg kan jobbe med meg selv og bli bedre til å respondere på folks følelser, skriver Linux-faren i eposten til utviklersamfunnet og fortsatte:

–Ikke utbrent

– Dette har ikke noe med at jeg er utbrent og bare vil forsvinne. Tvert imot er jeg svært motivert til å fortsette med Linux-prosjektet. Jeg må rett og slett bare jobbe med meg selv og fikse noen problemer jeg nå har blitt oppmerksom på.

Nå er Linux-faren tilbake etter et kort opphold. Med det har stiftelsen han leder endret sine etiske retningslinjer.

«Vi forventer at alle vedlikeholdssjefer av Linux kernelen oppfører seg, og leder ved å gå foran som gode eksempler», heter det i de nye retningslinjene til selskapet.

Leder team av utviklere

En vedlikeholdssjef leder et team av utviklere, og går igjennom arbeidet deres før en patch slippes ut i markedet.

I et blogginnlegg fra 2012 viser Greg Kroah-Hartman – en av hovedmennene bak Linux – hvilken tøff tone selskapet har hatt opp gjennom årene:

«Jeg vil se på arbeidet ditt én til to uker etter at det er levert.»

«Jeg kan komme til å gi deg semi-konstruktiv kritikk.»

«Det er stort sett det. Fra dere forventer jeg å få godt formatert kode med full dokumentasjon og patcher som gjør noe fornuftig. Det vil gjøre at alle andre som er bidrar til prosjektet glade, eller hva?»

Håper alt blir bedre

Kernelutvikler Jon Corbert skriver i et blogginnlegg at han tror selskapets nye linje vil gjøre hverdagen enklere for de rundt 1 700 utviklerne som bidro til å videreutvikle linuxkjernen i 2017-18.

Jon Corbet er kernelutvikler for Linux. Foto: Julien

– Jeg tror det blir mindre ville-vesten-tilstander enn det har vært før. Det er ikke formålstjenlig å ha utviklere som gjør alt de kan for å fremstå bedre enn de andre som bidrar.

– Med disse endringene håper jeg vi får et mer profesjonalisert arbeidsmiljø, skriver han.

Det opprinnelige hobbyprosjektet til Torvalds er i dag alt annet enn et gutteromsprosjekt. Linux-kjernen støtter mer enn 80 ulike arkitekturer.

Dominerer verdensmarkedet

For 20 år siden var Linux bare en liten parentes i den store sammenhengen, men i dag kjører stort sett alle tungregnemaskiner med Linux som grunnstamme.

Linux dominerer også store deler av servermarkedet, og nærmere 1,5 milliarder Android-enheter kjører med Linux-kjernen i bunn av sitt operativsystem.

Dermed har Linux-prosjektet på kort tid blitt et av de mest vellykkede teknologiske samarbeidene i vår levetid, skrev den britiske teknologiavisen The Register i februar i fjor.

I utvikleråret 2016-17 jobbet 1 681 utviklere fra rundt 225 ulike selskaper med å videreutvikle Linux-kjernen, som nå består av 25 millioner kodelinjer.

I gjennomsnitt legges det til rundt 15 filer og 7 500 kodelinjer hver dag.