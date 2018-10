– Det er absurd at du ikke kan ta med deg helsedataene dine utenlands

DUBLIN, IRLAND (digi.no): Under Data Summit Dublin i forrige måned holdt Roberto Viola, generaldirektør for EU-kommisjonens Directorate General of Communication, Networks, Content and Technology (DG Connect), et foredrag hvor han forklarte sammenhengen mellom en håndfull av de IT-relaterte regulativene som EU har innført de siste årene, samt enkelte som ennå gjenstår.