Det er straffbart å bruke disse i Norge

En lang rekke aktører med samfunnsviktige funksjoner utsettes for fare ved bruk av ulovlig jammeutstyr, som det er straffbart både å bruke, eie, innføre eller omsette i Norge.

Det melder Nasjonal sikkerhetsmyndighet (Nkom), som ønsker å minne om at all bruk, kjøp og salg av signaljammere er forbudt og kan medføre overtredelsesgebyr eller fengsel i opptil seks måneder. Bøtene kan komme opp i flere titalls tusen kroner.

– Aktører med viktige funksjoner utsettes for fare ved jamming og mister evnen til posisjonsbestemmelse og navigasjon, sier avdelingsdirektør Per Eirik Heimdal i Nkom.

Han tror at mange ikke er klar over rekkevidden og farene en enkel jammer i en bil kan skape for omgivelsene.

Tomas Levin i Statens vegvesen, viser fram en ulovlig jammer, tidligere beslaglagt i tollen, under en test utført av vegvesenet og FFI. Foto: Tia Karlsen

Sammen med Tolletaten varsler de nå en intensivering av kampen mot slikt utstyr, som blant annet kan true sikkerheten i Luftambulansen, blålysetatene, forsvaret, samt også skape trøbbel for private mobil- og navigasjonssystemer.

Informasjonskampanje

Det er kjent at jammeutstyr selges i utlandet og tilbys på internett med priser som ikke er avskrekkende. Myndighetene varsler nå at de jobber for å stanse import av varene på grensen.

Etatene har blant annet fått trykt opp 14.000 brosjyrer på fire språk. Dette som er forebyggende tiltak. Informasjonsbrosjyrene blir distribuert til et 30-talls tollstasjoner i Norge, Sverige og Finland.