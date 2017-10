Det har blitt vanskeligere å omgå Google-søkets valg av land

De fleste som bruker Googles webbaserte søketjeneste i Norge, benytter adressen google.no. Men ganske mange velger i stedet google.com for å bli tilbudt tjenesten med amerikanske innstillinger og resultater, eventuelt google.se for svenske, google.dk for danske, og så videre.

Men rett før helgen kunngjorde Google at dette ikke lenger skal fungere som tidligere. Når du heretter går til google.com eller google.co.jp, skal du uansett få den norske utgaven av tjenesten, uten at siden nødvendigvis omdirigeres til google.no. Det vil være posisjonen til brukeren som bestemmer hvilken utgave av tjenesten som serveres, noe som er markert nederst på siden. Brukerens språkinnstillinger påvirkes ikke av dette.

Uavhengig av omdirigering

Dette er ikke helt ulikt det som har vært til nå, at man blir omdirigert til den lokale utgaven av tjenesten selv om man skriver google.com. Men tidligere har det vært mulig å skrive google.com/ncr («no country redirection») for å omgå eventuell omdirigering. Nå ser det ut til at dette ikke lenger har noen effekt.

Retten til å bli glemt?

Endringen fører tankene fort over på EUs «retten til å bli glemt», hvor europeiske innbyggere kan søke om å få utelatt enkeltoppføringer i søkeresultatene til blant annet Google. Google har innført dette i de europeiske utgavene av søketjenesten, men ikke i utgavene for resten av verden. Ved å bytte til for eksempel den amerikanske utgave av søket, har man enkelt kunnet omgå hele filteret, noe EU har protestert mot.

Google nevner ikke dette spesifikt, og selskapet skriver at dette ikke endrer hvordan selskapet håndterer dets forpliktelser knyttet til nasjonal lovgivning. Men effekten av endringen skal tilsynelatende være at man fra for eksempel Norge ikke lenger kan omgå «retten til å bli glemt»-filteret med svært enkle grep.

En viss mulighet for overstyring

I de tilfeller hvor Google registrerer feil posisjonsopplysninger, har brukeren mulighet til delvis å overstyre dette ved å fastsette et annet land i søkeinnstillingene. Men dette påvirker ikke resultatene som blir fjernet på grunn av «retten til å bli glemt» eller andre, nasjonale bestemmelser. Slike resultater fjernes uansett innstilling, så lenge brukeren ser ut til å befinne seg i et land som krever at disse søkeresultater blir fjernet.

Googles offisielle forklaring på at selskapet gjør dette, er at det skal sikre at brukeren får de mest relevante søkeresultatene, basert på posisjonen. Men det reduserer brukernes muligheter til å overstyre Googles prioritering og filtrering, noe myndighetene i mange land ønsker en viss kontroll over.

Endringen gjelder for øvrig også Google Maps. Noe tilsvarende har for lengst blitt innført for blant annet YouTube, Blogger, Earth og Gmail. Den påvirker også mobilappene.