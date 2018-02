Det holder å sende et eneste tegn til iMessage og flere andre iOS-apper for at de skal krasje

Apples operativsystemer har vært plaget med mange oppsiktsvekkende feil i det siste, og det ser ikke ut til å være slutt helt ennå. Ifølge The Verge, som siterer italienske Mobileworld, vil en rekke apper til iOS, inkludert Apples egen iMessage, krasje eller låse seg dersom noen sender et spesielt tegn i det indiske telugu-alfabetet til appen, eventuelt skriver den inn på sin egen enhet. Dette er dette tegnet som er problemet: జ్ఞ‌ా

Epost- og meldingsapper

I tillegg til iMessage, er i alle fall Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp, Gmail og Outlook berørt. Skype og Telegram skal derimot ikke være påvirket. Heller ikke nettleseren Safari.

Dersom appen forårsaker at iOS viser et varsel, vil ikke bare appen, men også Springboard-applikasjonen, som håndterer hjemskjermen til iOS, krasje.

Dette demonstreres i videoen nedenfor. Selv om demonstrasjonen foregår på italiensk, er det enkelt å forstå hva som skjer.

Telugutegnet som får flere iOS-apper til å krasje.

Tilsynelatende vil flere av appene fortsette å krasje så lenge meldingen er tilgjengelig. Men det kan være vanskelig å få slettet meldingen dersom man ikke har webtilgang til meldingstjenesten eller kan få tilgang til den fra en annen enhet som ikke er iOS-basert.

Ifølge The Verge er iOS 11.2.5 berørt av problemet, men ikke betautgaven av iOS 11.3. Dette stemmer godt med opplysninger i en feilrapport hos Open Radar, som opplyser at feilen skal være rettet av Apple og at feilfiksen vil være inkludert i en kommende oppdatering til iOS.

Men i feilrapporten hos Open Radar hevdes det at problemet også gjelder MacOS og WatchOS.

