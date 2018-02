– Det mest destruktive og kostbare kyberangrepet i historien

Kort tid etter at den britiske regjeringen torsdag kunngjorde at den er sikker på at det var Russland som sto bak NotPetya-skadevaren, kunngjorde regjeringene i USA og Australia at de har kommet til samme konklusjon.

Historisk

I en pressemelding omtaler Det hvite hus angrepet som det mest destruktive og kostbare i historien. Danske Mærsk alene skal ha tapt noe slikt som 2,5 milliarder kroner som følge av angrepet. Men også mange andre virksomheter over hele verden skal ha blitt rammet.

Selv om NotPetya var rettet mot Ukraina, spredte NotPetya seg raskt til mange utenlandske bedrifter som har virksomhet i landet. Skadevaren var utformet som en form for utpressingsvare, men muligheten for å få låst opp de krypterte filene, var i praksis ikke-eksisterende. Motivet kan derfor ikke ha vært å tjene penger, men å skape kaos.

Internasjonale konsekvenser

– Det var del av Kremls pågående innsats for å destabilisere Ukraina, og det demonstrerer enda tydeligere Russlands involvering i den pågående konflikten. Dette var også et uforsvarlig og ukritisk kyberangrep som vil bli møtt med internasjonale konsekvenser, skriver Det hvite hus i pressemeldingen.

Det er ikke klart hva Trump-administrasjonen mener med «internasjonale konsekvenser». Regjeringen har i liten grad vært villig til å følge opp Kongressens sanksjonsvedtak mot Russland etter innblandingen i valget i 2016.

Men til Reuters sier en seniormedarbeider ved Det hvite hus at administrasjonen nå vurderer flere muligheter.

Russland avviste i går anklagene fra Storbritannia og viste til at det ikke har blitt lagt fram noe bevis som grunnlag for beslutningen. Heller ikke Det hvite hus har gjort dette i denne omgang, i alle fall offentlig.

Australsk fordømmelse

Også regjeringen i Australia mener at Russland står bak. I en uttalelse skriver justis- og kybersikkerhetsminister Angus Taylor i dag at regjeringen har kommet til denne konklusjonen i samråd med landets etterretningstjenester og gjennom konsultasjoner med nettopp USA og Storbritannia.

– Den australske regjeringen fordømmer Russlands oppførsel, som utgjorde en stor risiko for den globale økonomien, for offentlig virksomhet og tjenester, for forretningsliv og for sikkerheten og velferden til individer, uttaler Taylor.

Selv om ingen av de tre landene har lagt fram fellende beviser mot Russland, er det nok få som er overrasket over at det er russiske myndigheter som får skylden for NotPetya. Dette er langt fra eneste gang at kyberangrep mot Ukraina har blitt knyttet til russiske, statssponsede hackere. Noen av disse er omtalt nedenfor: