Det ser ut som helt vanlige ansikter, men alle er generert av kunstig intelligens

Ny forskning fra Nvidia viser at neurale nettverk ikke er veldig langt unna å generere bilder som ser så ekte ut at de er i stand til å lure et menneske.

Ved hjelp av «Generative adversarial network» (GAN) – som er en metode der to algoritmer konkurrer mot hverandre om å lage naturtro data – har Nvidias forskningsavdeling nå utviklet GAN-genererte bilder som klarerer å lage naturtro bilder av både mennesker og gjenstander.

Datasett med 30 000 bilder

Ved hjelp av en database med rundt 30 000 bilder av ulike kjendiser har forskerne klart å trene opp algoritmen til nivåer vi har trodd vi har vært mange år unna å beherske.

– Selv om dette er blitt vist i blant annet forskningen til Marco Marchesi tidligere, er resultatene vi klarer å generere både mer varierte og av mye høyere oppløsning, skriver forskerne Tero Karras, Timo Aila, Samuli Laine og Jaakko Lehtinen i forskningsrapporten de nå har sendt inn for fagfellevurdering.

Mer effektiv læring

De fire Nvidia-forskerne skriver i oppsummeringen – i den 25 sider lange rapporten de presenterte i forrige uke – at de har kommet opp med en ny metode å benytte seg av GAN-metodikk på.

Ved hjelp av enorme mengder bilder med både høy og lav oppløsning har de klart å gjøre prosessen der de lærer opp de nevrale nettverkene mer effektiv enn tidligere.

Det skal ifølge de fire forskerne gjøre GAN-metodikken mer robust.

Selv om bildene er langt fra perfekte, er resultatene til Tero Karras, Timo Aila, Samuli Laine og Jaakko Lehtinen ganske oppsiktsvekkende.

Se en demonstrasjon av den fantastiske teknologien her.

Dette er kunstig intelligens

Men hva er egentlig kunstig intelligens?

Det prøvde førsteamanuensis Morten Goodwin ved Universitetet i Oslo å svare på da digi.no snakket med ham i sommer (Ekstra).

– Kunstig intelligens er en betegnelse på programmer som har evnen til å ta til seg kunnskap uten at det eksplisitt blir programmert.

Men kunstig intelligens er ikke et mål i seg selv, og bør altså heller ses på som en betegnelse på et sett med verktøy for å nå andre mål:

– Kunstig intelligens er et enormt kraftig verktøysett bestående av dataprogrammer og algoritmer. Den kraftigste verktøygruppen kalles maskinlæring og er algoritmer som lærer av seg selv i et miljø eller av treningsdata. Det betyr at vi ikke lenger trenger å programmere dataprogrammene i detalj, men kan isteden mate algoritmene med massevis av eksempler, forklarte Goodwin til digi.no da (Ekstra).