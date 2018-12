Dette blir skjebnen til Microsofts JavaScript-motor

I kjølvannet av Microsofts beslutning om å basere nettleseren Edge på Googles Chromium-prosjekt framfor Microsofts egen EdgeHTML-motor, har det vært litt uklart hva som vil skje med JavaScript-motoren som Edge bruker i dag, Chakra.

Nå er det slutt på usikkerheten. Også her kommer Microsoft til å gå for Googles alternativ, nemlig V8. I likhet med resten av Chromium er JavaScript-motoren V8 basert åpen kildekode. Den er for en stor del utviklet av Google i Danmark.

Microsoft oppgir at dette gjøres for å være kompatible med resten av Chromium-plattformen og for å redusere samhandlingsrisikoene.

Windows 10-apper

Mens EdgeHTML og Chakra vil forsvinne fra Edge, vil begge teknologier fortsatt tilbys av Windows 10 for å drive eksisterende, WebView-baserte Windows 10-apper. Dette skriver Edge-prosjektleder Kyle Alden i et Reddit-innlegg. Han legger til at Microsoft planlegger å tilby en ny WebView basert på Blink og V8 som Windows 10-apper kan ta i bruk.

ChakraCore

Selv om Chakra samlet sett ikke er åpen kildekode, så den mest sentrale delen, ChakraCore, utgitt med en fri og åpen MIT-lisens. Dette har bidratt til at ChakraCore har blitt tatt i bruk i andre sammenhenger enn i Edge og Windows 10, som et alternativ til blant annet V8.

I tillegg til Microsoft selv, er det flere som jobber med å implementere ChakraCore som en JavaScript-komponent i databasesystemer. Spørsmålet som mange nå ønsker svar på, er om dette egentlig er en blindvei. Mye tyder på at det er nettopp det.

Ikke førsteprioritet

Riktignok skriver Microsoft at selskapet vil fortsette å støtte ChakraCore, noe som først og fremst innebærer at sårbarheter vil bli fjernet innen rimelig tid. Men det loves også at motoren vil bli forbedret på andre måter, og prosjektet vil fortsette å ta imot offentlige bidrag.

Samtidig legges det ikke skjul på at Microsofts nåværende Chakra-team heretter primært skal støtte og bidra til Chromium og V8. Lite tyder på at teamet vil få særlig tid til å forbedre ChakraCore, inkludert å implementere nye versjoner av ECMAScript, noe som for tiden kommer én gang i året.