Dette er AMDs nye Ryzen-prosessorer

I en fersk pressemelding har prosessorprodusenten AMD nå offisielt kunngjort den neste generasjonen av sine Ryzen-prosessorer, temmelig nøyaktig ett år etter at den første generasjonen kom på markedet.

Andre generasjon Ryzen-prosessorer består av de fire modellene Ryzen 5 2600, Ryzen 5 2600X, Ryzen 7 2700 og Ryzen 7 2700X, og vil bli tilgjengelig fra og med den 19. april, altså førstkommende torsdag. Nøyaktig norsk pris og lanseringsdato er ennå uvisst.

Kjølere følger med

Det skal lanseres nye hovedkort med AMDs nye X470-brikkesett samtidig med de nye prosessorene. De nye hovedkortene vil komme fra produsenter som ASRock, ASUS, Gigabyte og MSI.

Alle de nye modellene i den nye generasjonen vil, for første gang, komme med AMDs egen Wraith-kjøler i pakken, og toppmodellen Ryzen 7 2700X kommer med en ny kjøler kalt Wraith Prism. Ifølge AMD skal denne by på bedre termisk ytelse og en mer kompatibel vifteprofil enn den eksisterende Wraith Max-modellen.

I tabellen under kan du se en oversikt over de nye Ryzen-modellene, og for sammenligning er den første generasjonen listet opp nederst.

Modellnavn Kjerner/

Tråder Base-hastighet Turbo-hastighet (XFR) TDP Offisiell minnehastighet Lanseringspris (USD) Ryzen 2000-serien Ryzen 7 2700X 8/16 3,7 GHz 4,35 GHz 105W DDR4 2933 MHz 329$ Ryzen 7 2700 8/16 3,2 GHz 4,1 GHz 65W DDR4 2933 MHz 299$ Ryzen 5 2600X 6/12 3,6 GHz 4,25 GHz 95W DDR4 2933 MHz 229$ Ryzen 5 2600 6/12 3,3 GHz 3,9 GHz 65W DDR4 2933 MHz 199$ Ryzen 1000-serien Ryzen 7 1800X 8/16 3,6 GHz 4,1 GHz 95W DDR4 2666 MHz 499$ Ryzen 7 1700X 8/16 3,4 GHz 3,9 GHz 95W DDR4 2666 MHz 399$ Ryzen 7 1700 8/16 3 GHz 3,75 GHz 65W DDR4 2666 MHz 329$ Ryzen 5 1600X 6/12 3,6 GHz 4,1 GHz 95W DDR4 2666 MHz 249$ Ryzen 5 1600 6/12 3,2 GHz 3,7 GHz 65W DDR4 2666 MHz 219$

