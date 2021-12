– Dette er bare snuskete, Edge er på grensen til å føles skitten å bruke

Microsoft har bakt avbetalingsløsningen Zip, som tidligere het Quadpay, inn i nettleseren Edge. Det har fått sinnene i kok hos brukerne.

Løsningen rulles ut i disse dager, og er en del av Edge-versjon 96.

Massiv motstand

Microsoft fremstiller endringen som positiv, men løsningen har møtt massiv motstand blant sine brukere for å være i overkant aggressiv.

Se bare på nøkkelordene på bloggposten som kunngjorde endringen:

Nøkkelordene for kunngjøringen av Zip i Edge er ikke udelt positive. Foto: Microsoft

«Dette er ikke noe vi ønsker i en nettleser» skriver en bruker. «Dette er ikke en funksjon som burde være innebygget i noen nettlesere» skriver en annen.

Satser på gebyrer heller enn renter

Zip fungerer slik at beløpet som skal betales deles opp i fire like deler. Den ene delen betales med én gang, mens de andre fordeles over de påfølgende seks ukene. Så lenge man betaler innen fristen, er avbetalingen rentefri. Minstebeløpet er 35 dollar, og maksbeløpet er 1.000 dollar.

Microsoft påstår selv at de ikke tar noen gebyrer for avbetalingen, mens brukerne selv påpeker at et betalingsgebyr på én dollar legges på hver av innbetalingene, slik at det totalt blir fire dollar i betalingsgebyr. Prosentvis ganske mye, dersom man har kjøpt for minstebeløpet.

Betaler du en innbetaling for sent, eller innbetalingsbeløpet er for lavt, blir det et tilleggsgebyr på 5 dollar. Hvis en betaling avvises, kommer det et tilleggsgebyr på 15 dollar, pluss et eventuelt gebyr fra banken din.

Zip krever i utgangspunktet ikke renter, men manglende betalingsevne eller -vilje kan føre til inkasso og/eller betalingsanmerkning, som for all annen gjeld.

Zip skal i utgangspunktet kunne brukes alle steder der man allerede kan bruke Visa.

Vil ikke si hva de får i motytelser

Brukerne vil ifølge The Verge få tilbud om å benytte Zip selv om forhandleren selv ikke tilbyr avbetaling.

Zip-muligheten vil uansett dukke opp som betalingsalternativ i bestillingsprosessen i Edge. Om brukeren ikke ennå har en Zip-konto, vil vedkommende få tilbud om å opprette en.

Hvis forhandleren ikke ønsker at kundene deres skal få tilbud om å benytte Zip, er det forhandlerne som må kontakte Microsoft, og ikke kundene selv.

Ifølge Ars Technica har Microsoft ikke ønsket å si noe om hva de eventuelt mottar for å inkludere Zip-appen i Edge.

– Dette er bare snuskete, Edge er på grensen til å føles skitten å bruke, uttaler en bruker. Edge er ikke en hvilken som helst tilfeldig nettleser, det er den (stadig vanskeligere å endre) standardnettleseren til det viktigste PC-operativsystemet i verden. Det innebærer ikke bare fordeler, men også ansvar overfor brukerne. Dette er ikke riktig måte å gjøre det på.

Populær blant svindlere

Det er noe uklart om det gjøres en kredittvurdering av kundene. Risikoen ved hver transaksjon vurderes imidlertid automatisk, og avhenger blant annet av hva betalingen er for.

Tidligere har svindlere benyttet seg av lignende betalingsløsninger, og har da med vilje feilkodet utbetalingene til noe de vet vil lettere gå gjennom uten å føre til en alarm hos selskapet.

En annen grunn til at denne typen avbetalingsløsning er populær blant svindlere, er at de kan få mulighet til å stikke av med dyre varer og bare betale en firedel av salgssummen.

Begynte bra

Da Edge ble lansert, fikk den ros for å faktisk være en ganske bra nettleser – også ifølge vår egen test – men siden den gang kan det se ut som om Microsoft har gjort sitt beste for å gjøre den dårligere. Blant annet har Microsoft gjort det svært mye vanskeligere å bytte til en annen standardnettleser.

Best for netthandling? Kanskje ikke. Foto: Microsoft

Ikke nok med det, Microsoft finner stadig nye måter å gjøre seg selv og Edge mer upopulære på. I uken som gikk har det blant annet kommet frem at å søke etter eller laste ned Chrome i Edge, vil medføre pop-ups med småfrekke meldinger. Hittil er tre ulike meldinger funnet, melder Neowin.net:

Ny og ny, fru Blom. Foto: Microsoft