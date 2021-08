Microsoft gjør det mer tungvint å bytte nettleser i Windows 11

Med kommende Windows 11 innfører Microsoft en rekke endringer, på godt og vondt. En slik endring som ikke har blitt tatt så godt imot, finnes i innstillingene for å sette standard nettleser. Endringen gjør det vanskeligere for brukerne å endre standard nettleser til noe annet enn forhåndsinstallerte Microsoft Edge.

Dermed risikerer brukeren at enkelte lenker man klikker på, for eksempel i applikasjoner som Word, Outlook eller Slack, samt lokalt lagrede websider – altså HTML-dokumenter med filnavnendelser som .htm og .html – blir åpnet i Edge, selv om man i utgangspunktet ønsker at de skal åpnes i en annen nettleser.

Har stadig blitt mindre enkelt

I eldre Windows-utgaver kunne valget av standardnettleser gjøres direkte fra den ønskede nettleseren. I Windows 10 må man i det fleste tilfeller inn operativsystem-innstillingene (søk etter «standardapper») og velge hva som skal være standard nettleser der.

Når man i Windows 10 velger standard nettleser, endres tilordningene for alle relevante filtyper og protokoller (slik som HTTP, HTTPS, og så videre) med ett eneste valg.

Innstillingene for standardapper er endret i Windows 11. Visse muligheter som støttes av Windows 10, har blitt fjernet. Det gjør byttet av enkelte standardapplikasjoner mer tungvint. Skjermbilde: Digi.no

Slik er det ikke i Windows 11, i alle fall i betautgaven som nå er tilgjengelig. I det kommende operativsystemet finnes det ingen applikasjonskategorier – slik som nettleser, bildevisningsprogram og videospiller – som man med ett valg kan knytte til den foretrukne applikasjonen i disse kategoriene.

I stedet må man gjøre dette for hver av filtypene og protokollene som den aktuelle applikasjonen, for eksempel nettleseren, støtter. Det kan være temmelig mange.

Heldigvis kan man – akkurat som i Windows 10 – velge applikasjonen først og få en oversikt over alle filtyper og protokoller som utgiveren av applikasjonen har oppgitt at den støtter. Det gjør at man slipper å bla seg gjennom en «uendelig» liste med slik tilordningsmuligheter. Likevel må man velge hver enkelt av disse filtypene og protokollene og fortelle Windows 11 hvilken applikasjon som skal brukes til å åpne dem, dersom standardvalget ikke er det foretrukne.

Ønsket av kundene?

The Verge omtalte i forrige uke denne endringen og gjengir et sitat fra en talsperson i Microsoft som oppgir at endringen er gjort fordi kunder har oppgitt at de ønsker mer fininndelt kontroll over tilordningen av standardapper.

Selv om brukergrensesnittet er noe endret i Windows, innebærer endringen tilsynelatende bare at muligheten for å tilordne alle relevante filtyper og protokoller med ett klikk, har blitt fjernet – også for applikasjonstyper som bildevisningsprogram, videospillere, musikkspiller og epostklient.

Også i Windows 10 kan brukerne velge hvilken applikasjon hver enkelt filtype eller protokoll skal åpnes i, dersom de ønsker å gjøre dette.

Ikke imponert

Ønsker man at for eksempel Vivaldi skal være standard nettleser i Windows 11, må brukeren selv endre en rekke tilordninger for ulike filtyper og protokoller/tilkoblingstyper, slik at disse ikke lenger åpnes i Microsoft Edge. Bildet viser bare et lite utvalg av innstillingene som mange vil ønske å endre. Skjermbilde: Digi.no

The Verge har vært i kontakt med flere nettleserleverandører. Ingen av dem er imponert over endringen Microsoft har gjort i Windows 11. Blant annet sier en talsperson for Mozilla sier at dette er en bekymringsfull trend i Windows som har pågått helt siden Windows 10 kom, ved at operativsystemet gjør det vanskelig for brukerne å sette og beholde sin foretrukne nettleser som standard nettleser i operativsystemet.

Ifølge The Verge er det mulig for brukerne av Firefox sette Firefox som standardvalg i alle de relevante nettlesertilordningene uten å måtte forlate nettleseren. En slik mulighet finnes ikke i for eksempel Vivaldi, noe som betyr at brukeren må gjøre alle endringene manuelt.