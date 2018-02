Dette er den største LibreOffice-oppdatering på flere år

To og et halvt år etter forrige store oppdatering, lanserte The Document Foundation i går versjon 6.0 av den åpen kildekode-baserte kontorpakken LibreOffice. Oppdateringen inkluderer en rekke nyheter og forbedringer.

Blant nyhetene er støtte for OpenPGP. Først og fremst støttes signering av dokumenter med PGP-nøkler, men det tilbys også eksperimentell støtte for kryptering av dokumenter. Støtten avhenger likevel av at det er installert et separat PGP-verktøy på pc-en, for eksempel Gpg4win.

En annen nyhet er muligheten til å eksportere dokumenter som ebøker i formatet ePub.

Interoperabilitet

Viktig for mange er støtten for OOXML-formatet og dermed Microsoft Office-dokumenter. Med den nye utgaven har denne støtten blitt utvidet i LibreOffice, blant annet gjennom støtte for import av SmartArt og import/eksport av ActiveX-kontroller. Det loves blant annet støtte for integrerte tekstdokumenter og regneark, og eksport av integrerte videoer til PPTX.

Deler av brukergrensesnittet i LibreOffice har blitt pusset opp, blant annet med nye verktøylinjeikoner. Hele det gamle hjelpesystemet har blitt skiftet ut med et nytt Help Online-system som også fungerer på mobile enheter.

Disse og flere nyheter er omtalt på denne siden, samt i videoen over. Flere av nyhetene gjelder også LibreOffice Online, den serverbaserte LibreOffice-tjenesten. I denne utgaven er det også gjort flere andre forbedringer som skal gjøre at funksjonaliteten er mer på linje med den som tilbys av de lokalt installerte utgavene.

Den nye utgaven er tilgjengelig for Windows, OS X/MacOS og Linux. Men støtten for Windows XP og Vista er fjernet, og Mac-utgaven krever OS X 10.9 eller nyere.

