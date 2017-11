Linux-drømmen brast: München returnerer til Windows

Bystyret i München har med to tredels flertall bestemt at samtlige av byens offentlige pc-er skal kjøre Windows 10 i framtiden. Minst 20.000 av byens 30.000 pc-er kjører i dag et Linux-basert operativsystem, ifølge The Register. De resterende kjører Windows XP eller Windows 7.

Det var i 2004 at byrådet i München besluttet å erstatte Windows med Linux på byens pc-er. Selve innfasingen startet dog først i 2006. München var blant de første store byene til å gjøre dette, og til tross for flere forsøk på å overtale politikerne til å skifte mening, har byen holdt fast ved bruken av Linux på et klart flertall av de offentlig eide pc-ene.

Fra LiMux til Windows 10

Men nå nærmer LiMux, som prosjektet har blitt kalt, seg slutten. Ifølge TechRepublic skal samtlige av de offentlige pc-brukerne i München ta i bruk Windows 10 i løpet av perioden 2020 til 2023. Dette inkluderer også de av brukerne som i dag benytter eldre Windows-versjoner, som Windows XP eller Windows 7.

Det er satt av omtrent 89 millioner euro til hele prosjektet, men dette omfatter også en omstrukturering av IT-avdelingen, ekstern rådgivning, ny maskinvare og mye annet som skal pågå i en periode på seks år.

Det estimeres en lisenskostnad på 29,9 millioner euro. Dette inkluderer Microsoft Office-lisenser, alle Windows-lisensene, samt administrasjonssystemer for blant annet ID, print og virtualisering.

Kun tilgjengelig for Windows

Til The Register sier byrådsmedlemmet Anne Hübner, fra Sosialdemokratene, at beslutningen vil gjøre det enklere og billigere for München å få tak i forvaltningsprogramvare, da alt som er hyllevare kun er tilgjengelig for Windows.

Hun legger likevel til at målet til byen er å ha klientsystemer som opererer mot skyen, men at dette vil ta tid å få til i en storby som München (nær 1,5 millioner innbyggere).

Blant motstanderne av utskiftingen er partiet Die Grünen. Leder for partiet i München, Florian Roth, vedkjenner overfor TechRepublic at det absolutt er behov for forbedringer av byens IT-systemer, men stiller spørsmål om det kostbare prosjektet som nå er vedtatt, er den riktige måten å løse problemene på.

Han stiller spørsmål om det virkelig er nødvendig å binde opp så mange penger, mennesker og andre ressurser i et slik prosjekt, og viser samtidig til det føderale, tyske kontoret for informasjonsteknologisikkerhet som nylig skal ha gjentatt advarslene om at monokultur innen programvare er farlig.

Relativt velfungerende

I en omfattende og tyskspråklig rapport som Accenture kom med i fjor, går det fram at mellom 18 og 28 prosent av brukerne i München, avhengig av programvare, opplevde alvorlige programvareproblemer som ville kunne løses ved å skifte over til Windows og Office. Samtidig oppga 15 prosent av dem som allerede benyttet Microsoft Office, at de opplevde alvorlige programvareproblemer.

Ifølge TechRepublic er ikke endelig overgang til Microsoft Office endelig bestemt. I første omgang planlegges et pilotprosjekt hvor 6000 instanser av Microsoft Office kjøres på virtuelle maskiner. I slutten av 2018 skal bystyret i München diskutere resultatene av pilotprosjektet, for å vurdere om dagens LibreOffice skal erstattes med Microsoft Office. Dersom dette vedtas, er det ventet at overgangen vil skje i perioden 2021 til 2023.

Heller ikke dette vil være en liten jobb, blant annet fordi det må utvikles et nytt malsystem, i tillegg til at mer enn 12 000 LibreOffice-maler og -makroer må konverteres til Microsoft Office.

