Dette er passordene du bør unngå – flere «klassikere» går igjen på listen

Det er en kjensgjerning at mange mennesker bruker passord som er enkle å gjette seg til, men dette sikkerhetsproblemet er mer utbredt enn man skulle tro. Nå foreligger det en ny liste over noen av de mest brukte – og dermed dårligste – passordene. Der er det mange gjengangere.

SplashData, et selskap som blant annet tilbyr passordhåndtering, har lagt ut en liste over de 100 mest brukte passordene, basert på analyser av 5 millioner lekkede passord på nettet.

Samme gjengangere på toppen

Listen viser med all tydelighet at det fremdeles er mange som ikke tar passord særlig seriøst. De to mest brukte passordene er «123456» og «password», som topper listen for femte året på rad, ifølge SplashData.

De tre passordene som følger er ikke mye bedre. Tredje-, fjerde- og femteplassen innehas nemlig av «12345», «12345678» og «123456789».

De lekkede passordene som ligger til grunn for listen er hentet primært fra Nord-Amerika og vest-Europa, og er nok dermed til en viss grad også representativ for mønsteret her hjemme.

– Selv nå som risikoen er velkjent fortsetter millioner av mennesker å bruke svake passord som er enkle å gjette til å beskytte informasjonen deres på nettet, skriver SplashData på bloggen sin.

Bruk passfraser

For å gjøre passordene vanskeligere å gjette seg frem til anbefaler selskapet å bruke «passfraser» på tolv tegn eller mer som består av blandede tegn.

I tillegg anbefales det, som vi har hørt flere ganger tidligere, å benytte forskjellige passord for alle kontoer, slik at hackere ikke automatisk får tilgang til alle tjenestene du har kontoer hos hvis de får tak i passordet ditt.

Selskapet anbefaler ikke minst å bruke passordgeneratorer til å lage sikre, vilkårlige passord.

Under ser du listen over de 25 mest brukte passordene, og hele listen på 100 passord finner du hos SplashData.

1. 123456

2. password

3. 123456789

4. 12345678

5. 12345

6. 111111

7. 1234567

8. sunshine

9. qwerty

10. iloveyou

11. princess

12. admin

13. welcome

14. 666666

15. abc123

16. football

17. 123123

18. monkey

19. 654321

20. !@#$%^&*

21. charlie

22. aa123456

23. donald

24. password1

25. qwerty123

